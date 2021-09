Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera bavarese, ideata da Bea Schmidt, da lunedì 27 settembre a domenica 4 ottobre raccontano che Florian, dopo aver visto i file medici mostrategli da Maja, crederà che Lars sia in realtà Cornelius. Vanessa, invece, scriverà una lettera d'amore per Max ma la stessa finirà nelle mani di Shirin. Quest'ultima crederà che Richter l'abbia scritta per lei. Ariane minaccerà Rosalie di rendere pubblica una presunta negligenza di Michael, mentre Christoph si metterà d'accordo per farsi chiedere da una giornalista una domanda specifica che lascerà di stucco Selina.

Le puntate tedesche di Sturm der Liebe sino al 4 ottobre anticipano che Florian, dopo aver scoperto che Lars in realtà è Cornelius, stenterà a credere all'assurda notizia. Maja, a tal proposito, fornirà al fidanzato i file medici che testimonieranno come il padre si sia sottoposto a un intervento facciale per nascondere la propria identità. Il giovane Vogt dovrà arrendersi all'evidenza dei fatti.

Il guardaboschi, inoltre, penserà che Cornelius possa essere tornare a Bichlheim perché nutre dei sospetti su qualcuno e, di conseguenza, provare la propria innocenza. Quindi comprenderà che tale persona possa essere suo fratello Erik.

Vanessa scriverà un messaggio d'amore per Max

Gli episodi bavaresi della fiction daily dal 27 settembre al 4 ottobre rivelano che Vanessa deciderà di scrivere un messaggio d'amore per Max, ma la schermitrice vorrà consegnarlo di persona al personal trainer. Le battute anonime, però, finiranno per caso nelle mani di Shirin, la quale crederà che Richter le abbia scritte di suo pugno per lei.

Il giovane non le dirà che la poesia non stata scritta per lei.

Florian, intanto, si renderà conto che Erik gli ha mentito nel momento in cui si recherà nella stanza dello stesso assieme a Ceylan. Qui i due troveranno la cartolina di Cornelius. Dopo tale scoperta, il giovane Vogt saprà con certezza che il fratello ha ricattato la sua amata.

Max sorprenderà Shirin con una serenata

Le trame della soap opera bavarese sino a domenica 4 ottobre riportano che André vorrà scusarsi per il comportamento avuto con Leentje. Quindi chiederà ad un amico, facente parte della giuria, di assegnare alla sua fidanzata il punteggio più alto. Ariane, al contempo, minaccerà Rosalie dicendole che se non metterà più impegno nella carriera politica sarà costretta a denunciare una presunta negligenza medica di Michael. Engel, però, stavolta non si farà intimidire e ribatterà a tono alla dark lady, dicendole che le converrà non scherzare con lei considerando che a breve diverrà il nuovo amministratore distrettuale.

Max, successivamente, sorprenderà Shirin con una romantica serenata ma la Ceylan gli farà capire di non nutrire interesse nei suoi confronti.

A fronte di ciò, Richter chiederà a Vanessa di aiutarlo a conquistare Shirin, sebbene la nipote di Alfons non ne sarà affatto entusiasta. Christoph, infine, incaricherà una giornalista di porle una specifica domanda durante un'intervista, così da lasciare attonita Selina. Sarà forse una proposta di matrimonio?