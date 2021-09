Uomini e donne è pronto a tornare con una nuova stagione a partire da lunedì 13 settembre. Protagonista ancora una volta sarà anche Gemma Galgani, da ormai più di dieci anni presente in studio alla ricerca del suo "Principe azzurro". La dama torinese ha confessato in una recente intervista di aver intenzione di lasciare il programma solo quando troverà l'amore. In tutti questi anni, due sono stati gli uomini che le hanno fatto perdere la testa: Giorgio Manetti e Marco Firpo, relazioni entrambe finite.

Gemma ancora alla ricerca del Principe Azzurro

Le registrazioni di Uomini e donne sono iniziate da qualche settimana e, stando alle anticipazioni, Gemma Galgani sarà ancora una delle protagoniste indiscusse del dayting show.

A distanza di anni dalla sua prima apparizione in TV, la dama torinese è ancora al a ricerca del suo "Principe azzurro". Quest'anno ha stupito nuovamente i fan, attirando anche numerose critiche. Cosa ha scatenato un nuovo polverone? Il fatto che, a, 71,anni, Gemma, su sia rifatta il seno. La dama infatti, quest'estate, si è regalata un décolleté tutto nuovo.

Dalle anticipazioni, si viene a sapere che Tina Cipollari, nelle prime registrazioni, non ha perso occasione per dire la sua sulla questione.

Gemma confessa: 'Non ho mai pensato di lasciare Uomini e donne'

Inoltre, pare che la dama di Uomini e donne sia ricorsa al chirurgo estetico anche per un ritocchino alle labbra. Galgani quindi, grazie a questi ritocchi, ha cercato di togliersi di dosso quelle insicurezze che non la facevano vivere con tranquillità. Ora che è molto più serena e sicura di sé, vuole solo trovare l'uomo capace di darle battere il cuore.

Intervistata dal settimanale DiPiú, Galgani ha confessato che lascerà Uomini e donne sono quando troverà l'uomo giusto. A tal proposito, sul settimanale di legge: "Voglio trovare l'amore. Solo allora lascerò".

U&D, Gemma lascerà solo quando troverà la persona giusta

Gemna Galgani ha colto l'occasione anche per fare qualche precisazione.

Sul settimanale infatti, la dama ha sottolineato la veridicità del suo percorso. "Non ho mai finto", ha detto Gemma, che poi ha proseguito: "Sono sempre stata onesta".

La 71enne si è poi lasciata andare ai ricordi, rammentando le due storie più importanti, quelle vissute con Giorgio Manetti e con Marco Firpo. A tal riguardo ha dichiarato: "Sono state due storie meravigliose". Purtroppo per lei sono finite e dopo Giorgio e Marco, stando alle sue parole, pare che nessun altro le abbia fatto battere così tanto il cuore. Ora la dama sembra avere le idee chiare tanto da arrivare a dire: "Mi auguro di trovare la persona giusta. In quel momento me ne potrò andare via".

Cosa ne penserà la sua acerrima nemica Tina Cipollari?

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni parlano già di scintille tra le due donne sin dalle prime registrazioni. Peraltro, in riferimento al rapporto con l'opinionista, Gemma ha escluso che tra loro due ci possa essere la pace.

Insomma, dopo queste nuove dichiarazioni di Gemma Galgani, la nuova stagione di Uomini e donne si preannuncia particolarmente scoppiettante.