Tante novità sono accadute nel corso della registrazione di Uomini e donne avvenuta il 6 settembre negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Le anticipazioni annunciano che Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno dato vita ad un ennesimo scontro. Ida Platano, invece, ha continuato a corteggiare Marcello.

Uomini e Donne, registrazione 6 settembre: Gemma Galgani delusa dall'assenza di pretendenti

Lunedì 6 settembre è stata registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne negli Studi Elios di Cinecittà in Roma.

Le anticipazioni sul trono over e classico sul web svelano che tutta l'attenzione è stata per Gemma Galgani.

La dama di Torino, infatti, ha deciso di iniziare la stagione televisiva regalandosi un nuovo décolleté. In questo modo, la donna si augurava di essere più attraente per i cavalieri presenti. Purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto.

Maria De Filippi, infatti, ha fatto sedere la Galgani al centro dello studio, dove è apparsa molto delusa dall'assenza di pretendenti visto che siamo già alla terza registrazione. Una situazione che non è passata inosservata a Tina Cipollari, che non ha esitato ad aggredirla verbalmente.

La dama di Torino attacca Tina Cipollari

Durante la registrazione del 6 settembre di U&D, Tina Cipollari e Gemma Galgani si sono rese protagoniste di un nuovo scontro.

La bionda opinionista, infatti, ha rinfacciato alla rivale l'inutilità dei ritocchini estetici visto che finora nessuno è venuto per incontrarla da vicino.

Ma la dama di Torino non si è fatta intimidire, rispondendo a tono alla collega di Gianni Sperti. La Galgani, infatti, l'ha accusata di essere la responsabile della sua mancanza di pretendenti poiché intimoriti dal suo modo di fare.

Di qui, è nata una violenta discussione come da abitudine.

Ida Platano continua la frequentazione con Marcello

Ida Platano, invece, ha deciso di rimettersi in discussione dopo la fine traumatica con Riccardo Guarnieri. Attualmente, la dama di Brescia ha deciso di continuare la frequentazione con Marcello nonostante i problemi avuti nella scorsa registrazione.

In quell'occasione, la donna l'aveva accusato di essersi addormentato mentre gli accarezzava i capelli sul letto.

Per quanto riguarda il trono classico: Andrea Nicole è uscita con Gabrio, sebbene al momento non ci siano dettagli su come sia andata l'esterna. Poi, si è parlato di Matteo, il quale ha avuto la possibilità di uscire con una corteggiatrice di nome Noemi. Niente spazio per gli altri due tronisti Joele e Roberta, che sono stati rimandati alla prossima registrazione, che avverrà con tutta probabilità martedì 7 settembre a Roma.