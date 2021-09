Come annunciato dalle anticipazioni dalle registrazioni del 26 settembre su Uomini e donne, Maria De Filippi ha allontanato Joele Milan per avere infranto il regolamento. Intervistata fa Fanpage.it Ilaria Melis - ex corteggiatrice del tronista veneto - ha fornito la sua versione dei fatti. La diretta interessata ha precisato di non avere mai scambiato messaggi privati con Milan.

L’accaduto

Come riferito da una talpa de Il Vicolo delle News, Maria De Filippi ha allontanato Joele Milan da Uomini e Donne. Il motivo? Il tronista durante un ballo con Ilaria Melis le avrebbe chiesto di seguirlo tramite il profilo Instagram di un amico, in modo da conoscersi meglio lontano dai riflettori.

La versione dell’ex corteggiatrice di U&D

In un’intervista Ilaria Melis ha confermato l’addio di Joele Milan al trono. Di conseguenza, tutte le ragazze scese per corteggiarlo hanno lasciato lo studio. A quel punto l’ex corteggiatrice ha fornito la sua versione dei fatti su quanto accaduto. Ilaria ha spiegato che durante il ballo Joele le ha confidato di avere parlato di lei alla famiglia e al suo migliore amico. Quest’ultimo avrebbe consigliato al tronista di portare Melis fino alla fine del percorso. Ma non è tutto, Milan avrebbe invitato la corteggiatrice a seguire il suo amico sui social.

Ilaria ha riferito di non avere sentito Joele che chiedeva uno scambio di numeri, poiché durante il ballo c’era una grande confusione in studio.

A detta di Melis, l’atteggiamento di Milan potrebbe essere stato frainteso: “Non credo che da parte sua ci fossero cattive intenzioni”. A tale proposito, la diretta interessata ha spezzato una lancia a favore dell’ex tronista: “Era in difficoltà, l’ho visto mortificato”. Inoltre, Ilaria ha spiegato di essere dispiaciuta per la situazione che si è venuta a creare perché anche lei è passata per “complice”.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante lei e Joele avessero voluto spiegare come erano andate le cose, l’ex corteggiatrice ha fatto sapere che ormai la padrona di casa aveva preso la decisione di “cacciare” il tronista. La stessa Ilaria si era detta disposta a mostrare il suo telefono, ma alla fine rimaneva la sua parola contro quella della redazione.

Dunque, sia Joele che Ilaria hanno lasciato correre.

Il discorso della conduttrice

Nel corso dell’intervista Ilaria Melis ha spiegato che cos’è accaduto in studio dopo il ballo. Maria De Filippi ha mandato in onda una clip mentre l’ex tronista e l’ex corteggiatrice ballavano al centro dello studio. A quel punto la conduttrice ha spiegato che non aveva più senso continuare il percorso sul trono, dal momento che Joele ha deciso di portare fino alla fine Ilaria: “Il tuo trono è compromesso”. Inoltre, De Filippi avrebbe spiegato al ragazzo che nessuna ragazza sarebbe più voluta scendere per corteggiarlo. La stessa Ilaria ha ammesso che due ragazze erano arrivate in puntata per Joele, ma dopo l’episodio si sono tirate indietro.

Tina Cipollari e Gianni Sperti, invece, hanno parlato di una mancanza di rispetto verso U&D.

Ilaria vorrebbe continuare la conoscenza lontano dal programma

Archiviata la breve parentesi nel dating show di Canale 5, Ilaria Melis ha fatto sapere di volere continuare a frequentare l’ex tronista lontano dai riflettori. A tale proposito l’ex corteggiatrice di U&D ha confidato di avere contattato l’amico di Joele per avere il suo numero. In questo momento, Ilaria vorrebbe tirare su il morale di Milan: “Ha bisogno di una persona che gli stia vicino, vorrei essere io”.

In merito alla storia del presunto tradimento subito da Joele ai danni della sua ex, Ilaria Melis ha preferito non entrare nell’argomento.