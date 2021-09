Valentina Autiero l'ex dama del Trono Over torna a parlare di Uomini e donne e lo fa senza freni. Intervistata da Mondotv24, la romana ha parlato delle ultime edizioni del programma, definite di una "noia pazzesca rispetto alle precedenti". Non solo, l'ex dama ha detto la sua su Luca Cenerelli e Elisabetta Simone: "Avevo preannunciato che era tutto studiato".

L'ex dama Valentina dice la sua sul ritocco al seno di Gemma

Valentina Autiero non fa più parte di Uomini e donne già da diverso tempo. Attualmente è single e potrebbe fare ritorno nel programma.

Sembra però che sino a ora, la redazione non si sia fatta sentire per richiamarla nello studio di Maria De Filippi. Nel corso dell'intervista l'ex dama ha detto la sua anche sul ritocco al seno di Gemma Galgani: "Magari vestita farà un bell’effetto”. Parole che fanno intuire come anche Valentina sia d'accordo con quella fetta di pubblico che ha criticato la scelta della dama torinese. Sempre in riferimento a Gemma, secondo Autiero, Uomini e donne è per la dama di Torino una sorta di valvola di sfogo. Pertanto, secondo il suo parere, è giusto che continui a partecipare al programma finché vorrà.

Autiero spara a zero sul Trono Over: 'Una noia pazzesca'

Valentina Autiero ha poi voluto spendere qualche parola riguardante le dinamiche che si sono create in studio ultimamente.

Qui sono arrivate le prime bordate dell'ex dama che, in riferimento al Trono Over ha detto: "Una noia pazzesca rispetto agli altri anni". Autiero non risparmia nessuno, nemmeno i giovani del Trono Classico. Anche il segmento giovane del programma, secondo Valentina, è diventato noioso poiché non sembrano più esserci le dinamiche degli anni precedenti.

Ad esempio, la scelta di Samantha Curcio le è parsa quasi obbligata, tanto da non averla emozionata per nulla. Solo quella di Giacomo e Martina non l'ha lasciata indifferente.

Luca e Elisabetta hanno finto a U&D? Valentina ne è sicura

Dopo aver passato sei anni negli studi di Uomini e donne, Valentina conosce bene le dinamiche del programma.

Pertanto sembra parlare con cognizione di causa e non risparmia proprio nessuno. Nel mirino dell'ex dama di U&D sono finiti anche Luca Cenerelli e Elisabetta Simone. Valentina ha sempre creduto che i due abbiano messo in scena una farsa per far parlare di loro e abbiano finto di litigare. Alla luce di ciò che è accaduto dopo la fine della scorsa stagione, pare che Valentina non avesse tutti i torti. D'altronde, anche molti utenti della rete, sono della stessa opinione. Autiero inoltre, ha parlato della sua amicizia con Roberta Di Padua, che continua anche lontano dai riflettori. Sul rapporto tra Roberta e Riccardo finito in malo modo, l'ex dama ha una idea ben precisa. Secondo lei i due non erano innamorati ma si piacevano e basta.