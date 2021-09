L'appuntamento con la soap opera Brave and Beautiful diventa sempre più irto di colpi di scena e sorprese. Le anticipazioni turche riguardanti il finale di sempre della serie con protagonisti Cesur e Suhan, rivelano che ci saranno diverse sorprese e colpi di scena. In particolar modo, Riza metterà a repentaglio la vita di Suhan per colpire suo padre Tahsin. Sarà a questo punto che Cesur e il suo peggior nemico Tahsin, si alleeranno per combattere Riza e per metterlo definitivamente con le spalle al muro.

La resa dei conti tra Tahsin e Riza: anticipazioni finale Brave & Beautiful

Nel dettaglio, le trame sul finale di sempre di Brave and Beautiful rivelano che ci sarà spazio per la vendetta di Riza nei confronti di Tahsin: il perfido uomo punterà il dito contro Suhan, la quale verrà aggredita e si ritroverà in serio pericolo di vita.

A questo punto, Tahsin deciderà di passare alle maniere forti e preparerà il suo piano vendicativo nei confronti di Riza.

Lo stesso Cesur si renderà conto del fatto che Riza è diventato troppo pericoloso e che potrebbe continuare a mettere a rischio la vita di Suhan. Per questo motivo, quindi, Cesur e Tahsin decideranno di allearsi per combattere contro il nemico.

Tahsin muore ma salva la vita a Cesur

Le anticipazioni turche sul finale di Brave and Beautiful rivelano che lo scontro finale avverrà su una barca: Tahsin si accorgerà che il nemico ha preparato tutto per farla esplodere e per causare così la loro morte.

Sarà a questo punto che Tahsin deciderà di sacrificarsi. L'uomo, infatti, metterà al corrente Cesur del piano di Riza e lo avvertirà in tempo per permettergli di poter scappare via e così di mettersi in salvo.

Di conseguenza, Tahsin resterà sulla barca ad affrontare Riza e i due troveranno la morte in seguito all'esplosione, mentre Cesur riuscirà a salvarsi.

A questo punto della vicenda, Cesur deciderà di correre subito in ospedale per poter stare al fianco di Suhan: le condizioni di salute della donna continuano a non essere positive.

Suhan esce dal coma: anticipazioni Brave and Beautiful finale

Le anticipazioni delle puntate finali della soap opera turca in onda su Canale 5, rivelano che Suhan si troverà in coma e i medici non saranno sicuri del fatto che lei e il bambino che porta in grembo possano salvarsi.

Ma i colpi di scena non mancheranno e dopo la nascita del bambino, avverrà un vero e proprio miracolo.

Suhan, infatti, riuscirà finalmente a svegliarsi: la donna verrà ritrovata da Cesur mentre tiene in braccio il frutto del loro grande amore e questo sarà uno dei momenti di massima felicità per l'uomo.

Dopo un breve periodo, la donna verrà completamente dimessa e, insieme a Cesur e al loro primo figlio, prenderanno in mano le redini della loro vita, pronti a conquistare la felicità.