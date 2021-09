Continua ad appassionare e a tenere incollati davanti alla tv molti telespettatori la soap opera turca intitolata Love is in the air, che ha fatto il suo debutto su Canale 5 nel periodo estivo.

Nella puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 15 settembre 2021, la protagonista Eda Yildiz (Hande Erçel) sarà sempre più combattuta, poiché non saprà come comunicare a Serkan Bolat (Kerem Bürsin) che la loro relazione sentimentale è giunta al capolinea: nello specifico la giovane studentessa non se la sentirà di mentire al ricco architetto, non potendogli dire la verità, ossia che è costretta a prendere le distanze da lui a causa del ricatto di sua nonna Semiha Yıldırım (Ayşegül İşsever)

Trama Love is in the air, puntata del 15/09: lo chef Alexander corteggiato da Ayfer e Aydan, Semiha deve risollevare le sorti di Serkan

Le anticipazioni relative all’episodio dello sceneggiato (il cui titolo originale è Sen Çal Kapimi) in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 15 settembre 2021 a partire dalle ore 16:10 e sino alle 17:35 raccontano che lo chef Alexander (Hakan Karahan) verrà corteggiato sia da Ayfer (Evrim Doğan) che Aydan (Neslihan Yeldan), dopo aver fatto assaggiare a entrambe i suoi deliziosi piatti: l’uomo a sorpresa inviterà a cena le due donne facendole entrare in competizione a tutti gli effetti per la gelosia.

L’esito della serata non sarà per niente positivo.

Intanto Semiha dovrà rispettare la promessa fatta alla nipote Eda, dopo aver fatto finire in prigione l’architetto Serkan con una falsa accusa. In particolare l'anziana donna avrà il compito di risollevare le sorti del facoltoso imprenditore e di conseguenza anche quelle dell’azienda Art Life, ma in cambio la giovane studentessa dovrà allontanarsi in maniera definitiva dall’uomo come prestabilito dopo essere stata ricattata dalla parente.

Eda non trova il coraggio di lasciare Serkan, Piril entra nel panico a causa di Engin

Per riuscire nel proprio intento, Semiha procurerà allo studio un cliente prestigioso, il petroliere Melih: nonostante ciò Eda non troverà il coraggio di comunicare la decisione presa a Serkan, ovvero quella di mettere fine alla loro storia d’amore.

Per concludere Engin (Anıl İlter) commetterà un errore quando inviterà tutta la squadra del team nel suo appartamento: in particolare Piril (Başak Gümülcinelioğlu) non approverà il gesto del suo amato poiché entrerà nel panico quando verrà colta di sorpresa dagli ospiti.