Tra i volti storici di Un posto al sole, la storica soap dell'access prime time di Rai 3, vi è il portiere Raffaele Giordano, interpretato dall'attore Patrizio Rispo. Presente fin dalla primissima puntata, trasmessa ben venticinque anni fa in televisione, l'attore di Raffaele si è raccontato in una lunga intervista concessa a "Sorrisi e Canzoni", svelando anche dei retroscena sull'amatissima soap made in Italy, che appassiona una media di quasi due milioni di spettatori a serata.

Il retroscena dell'attore di Raffaele su Un posto al sole

L'attore di Raffaele ha fatto un bilancio della sua lunga carriera trascorsa sul set di Un posto al sole, ammettendo che la chiave del successo va ricercata anche nel fatto che non ci sono mai stati raccomandati nel cast.

"La nostra fortuna è che non abbiamo avuto raccomandati: nessuno ci voleva lavorare", ha ammesso Rispo ricordando i periodi iniziali della soap.

Per fortuna, però, la Rai non ha mai smesso di credere in questo prodotto, dando la possibilità alla produzione di poter sperimentare e così al format originale, sono stati aggiunti il melò e la commedia, che ne hanno decretato il successo in Italia.

'Siamo entrati a far parte delle famiglie' dice l'attore di Raffaele

"Siamo entrati a far parte delle famiglie italiane, perché raccontiamo quello che succede nella vita di tutti i giorni", ha svelato l'attore di Raffaele, aggiungendo poi che per il pubblico è facile potersi identificare con i vari personaggi di Un posto al sole, dato che sia per età che per ceto social ce n'è davvero per tutti i gusti.

Intanto, l'appuntamento con la soap opera di Rai 3 prosegue con successo e le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Susanna aggredita e rischia la vita: anticipazioni Un posto al sole

L'attenzione sarà incentrata in primis sul caso di Susanna: la ragazza dopo essere stata ferita brutalmente all'interno dell'ufficio, si ritroverà a lottare tra la vita e la morte.

Un durissimo colpo per Niko, il suo ex fidanzato, che cercherà in tutti i modi di stare al fianco della ragazza, con la quale nell'ultimo periodo aveva riallacciato di nuovo i rapporti. Cosa succederà a questo punto? Vanessa riuscirà a salvarsi dopo questa aggressione?

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che ci sarà spazio anche per le indagini che dovranno portare alla risoluzione di questo giallo.

I riflettori saranno posti sugli abitanti di Palazzo Palladini: non si esclude, infatti, che l'aggressore di Vanessa possa essere proprio una persona che vive all'interno dello storico palazzo di Napoli.