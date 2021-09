Secondo le anticipazioni della soap opera Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3, da lunedì 20 a venerdì 20 settembre, ci saranno novità e colpi di scena davvero interessanti.

In particolare, Jimmy e Bianca verranno a sapere che la polizia ha alcuni sospetti contro Renato, inerenti all'aggressione subita da Susanna. Nel mentre Franco e Niko indagheranno per conto proprio per riuscire a trovare prove utili per scagionare Poggi.

Poco dopo, grazie alle indagini di Niko, Adele inizierà a nutrire dei dubbi sull'infermiere Mauro, ma allo stesso tempo non saprà se raccontare a Giulia e Niko della sua relazione con l'uomo.

Inoltre emergerà che Susanna non ha mai digerito la relazione tra sua madre e l'infermiere, non sopportando l'uomo.

Franco e Niko vorranno scagionare Renato

Nelle puntate in onda la settimana prossima, Jimmy e Bianca apprenderanno la notizia che la polizia ha dei sospetti contro Renato. Nel mentre, Michele sarà completamente preso dall'uscita del suo nuovo libro. Tutto ciò non farà altro che facilitare la doppia vita di Silvia, la compagna del giornalista, che si avvicinerà sempre più a Giancarlo.

Poco dopo, Franco e Niko saranno più decisi che mai a trovare delle prove per scagionare Poggi e così faranno delle indagini in proprio, che nulla hanno a che fare con quelle della polizia.

Successivamente, Mariella e Guido avranno delle liti riguardo alla possibilità di avvalersi di Alberto Palladini come consulente legale.

Adele inizierà a dubitare del suo compagno Mauro

Intanto, Franco scoprirà un'informazione che potrebbe scagionare Renato e allo stesso tempo scoprire il colpevole dell'aggressione ai danni di Susanna.

Nel mentre, Silvia sarà ancora molto presa da Giancarlo e si dimenticherà di un appuntamento che aveva con Michele.

Intanto, Guido ritroverà una speranza perduta, in particolare dopo aver parlato con Alberto che potrebbe garantire all'uomo un risarcimento maggiore rispetto a quello dell'assicurazione.

Poco dopo, Adele metterà in discussione la credibilità dell'infermiere Mauro, dopo le indagini di Niko. In particolare, la madre di Susanna avrà un segreto e sarà indecisa se raccontarlo a Giulia e Niko: nel dettaglio Adele e Mauro sono fidanzati e Susanna non sopporta l'uomo.

Nel frattempo, Manlio confesserà che un uomo del passato della figlia, si è ripresentato nella sua vita e potrebbe nascondere qualcosa.