A rendere movimentate le trame di Una vita nei nuovi episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, saranno anche Felicia Pasamar e Marcos Bacigalupe. La ristoratrice dopo aver chiuso la sua attività commerciale oltre a rifiutarsi di sposare il padre di Anabel (Olga Haenke), sarà pronta a trasferirsi a Santander, città in cui è nata.

Una vita, trame: Felicia vende il ristorante Nuovo Secolo XX dopo la morte del genero Ildefonso

Nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5, Marcos dimostrerà in qualsiasi modo di provare ancora dei sentimenti per Felicia, il suo primo amore.

Inizialmente quest’ultima darà l’impressione di accettare il corteggiamento da parte della sua vecchia conoscenza, sino a quando non ci sarà l’intromissione di Anabel. La madre di Camino (Aria Bedmar) ovviamente infastidita prenderà le distanze da Bacigalupe, dopo che lo stesso le farà una proposta di matrimonio. Mentre quest’ultimo sembrerà avere pazienza, Felicia assumerà degli strani atteggiamenti dopo il decesso del genero Ildefonso (Cisco Lara), ritrovato senza vita in un lago.

Purtroppo il lutto inaspettato finirà per complicare la situazione, visto che Felicia dopo aver cercato di essere di supporto per la figlia Camino rimasta vedova, deciderà di vendere il ristorante Nuovo Secolo XX ai due coniugi Sabina (Ana Goya) e Roberto (Mikel Larrañaga) accettando una generosa offerta.

Quest’ultimo e la consorte a questo punto faranno di tutto per ambientarsi nel quartiere iberico, contando sull’aiuto del loro nipote e avvocato Miguel (Pablo Carro).

Felicia vuole tornare a Santander, Anabel ricorda al padre che non possono rimettere piede in Messico

A questo punto Marcos spererà di tornare al fianco della donna che ama, dopo essersi reso conto che è stato lui a suggerirle di smettere di lavorare.

Bacigalupe purtroppo si sbaglierà, dato che non passerà molto per vedere Felicia bussare alla sua porta per dargli una notizia per niente piacevole: quest’ultima dirà all’uomo di non voler diventare sua moglie.

Anche se Marcos cercherà di farle cambiare idea, Felicia rimarrà ferma nella sua posizione, e addirittura durante un dialogo con la figlia annuncerà di voler tornare a vivere a Santander.

Infine non passerà inosservata una conversazione tra Marcos e Anabel: quest’ultima rinfrescherà la memoria al proprio genitore quando lo vedrà affranto, dicendogli che non potranno tornare in Messico, come invece lui pensava di fare con l’obiettivo di superare la troppa delusione.