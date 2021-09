I nuovi episodi di Grey's Anatomy, in partenza il prossimo 30 settembre sulla ABC, potrebbero portare in scena il primo e attesissimo appuntamento tra Meredith Grey e Cormac Hayes. Come ormai risaputo, infatti, il chirurgo pediatrico ha più volte dimostrato il suo interesse nei confronti della collega.

Nonostante la protagonista abbia trascorso gran parte della precedente stagione sulla famosa spiaggia dei sogni, il sostituto di Alex Karev non ha mai nascosto le sue intenzioni di portare il rapporto a uno step successivo. Un desiderio, quest'ultimo, che potrebbe realizzarsi proprio nel corso della prossima edizione.

Grey's Anatomy 18: la sceneggiatrice anticipa cosa accadrà tra Meredith e Cormac nella prossima stagione

Intercettata dai microfoni di TvLine, Meg Marinis, che nelle scorse ore ha svelato il futuro di Amelia e Link, ha lasciato intendere che Meredith Grey e Cormac Hayes potrebbero, finalmente, avere il tempismo dalla loro parte. Nel corso della precedente stagione, infatti, la protagonista ha contratto il Covid- 19 proprio alla vigilia del primo appuntamento.

Cosa accadrà, dunque, quando Grey's Anatomy 18 tornerà sui teleschermi americani? Stando alle dichiarazioni della sceneggiatrice, per la "coppia" ci sarebbe ancora speranza.

Sono queste le parole della donna a tal proposito: "Finora il tempismo non è stato dalla loro parte.

Lui le ha proposto un appuntamento e poi l'ha trovata svenuta per via del Covid. Eppure, abbiamo visto Hayes essere attratto da Meredith anche se lei ha trascorso l'intera stagione in un letto d'ospedale. In poche parole, c'è speranza. Diciamo che assisteremo a 'un drink' ufficiale, se così possiamo chiamarlo".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Meg Marinis sul futuro di Meredith Grey: 'Al momento le sue priorità saranno il lavoro e i figli'

Proseguendo con le sue dichiarazioni, Meg Marinis ha tuttavia lasciato intendere che per assistere al primo appuntamento tra Meredith Grey e Cormac Hayes bisognerà attendere ancora un po'. La sceneggiatrice, infatti, ha chiarito che all'inizio della stagione la protagonista si concentrerà, maggiormente, sulla carriera e i figli.

Come se non bastasse, la donna dovrà fare i conti anche con la "presenza" della madre e l'arrivo di una vecchia conoscenza. Situazioni, queste ultime, che potrebbero distrarre la dottoressa Grey da un eventuale interesse amoroso.

Concludendo la sua intervista, Meg Marinis ha infatti dichiarato quanto segue: "Questa sarà la grande domanda all'inizio della stagione: Meredith e Hayes avranno finalmente il tempismo dalla loro parte? Non è escluso, ma al momento le sue priorità saranno il lavoro e i suoi figli".

Queste sono dunque le ultime anticipazioni in merito al futuro amoroso di Meredith Grey. Chiudiamo ricordando che Grey's Anatomy 18 debutterà, in Usa, il 30 settembre e che il promo della prima puntata ha già annunciato "un ritorno infernale".