Tante novità arrivano dalle anticipazioni di Beautiful, che mettono in primo piano il matrimonio di Eric e Quinn, tornati insieme ma con uno strano rapporto. Forrester senior nasconde un imbarazzante segreto che riguarda la sua vita intima, anche se stanno emergendo dei dubbi a riguardo. In questa complicata storyline ora si è inserita anche Katie, che già in passato ebbe una cotta per Eric, ai tempi sposato con Brooke. Una nuova coppia è in arrivo?

Anticipazioni Beautiful: Eric non può più fare l'amore

Nei nuovi episodi della soap che sono andati in onda di recente sulla CBS, Eric si è deciso a confessare a Quinn il motivo che gli impediva di passare la notte con lei: da quanto emerso dalle analisi mediche, è affetto da impotenza.

Forrester senior sa bene quanto Quinn sia passionale e, pur di vederla felice, ha deciso di sacrificarsi. Come? Proponendo a Carter di avere rapporti con lei, tenendo ben presente che entrambi non dovranno andare oltre.

Questo, almeno, è quello che sembra aver voluto far credere Eric. Ridge non crede assolutamente che suo padre possa arrivare a tanto ed è certo che abbia inscenato la sua patologia per testare la fedeltà di Quinn, tornata implorante da lui dopo averlo tradito con l'aitante Carter.

Quinn e Carter cedono alla passione

Dopo un iniziale momento di smarrimento. Quinn ha accettato di buon grado la 'proposta' di Eric, finendo di nuovo tra le braccia di Carter. La bella Fuller non era però al corrente che Ridge, preoccupato per il comportamento del padre, avesse ingaggiato Justin per indagare su di lei.

Ancora non è chiaro se Eric abbia finto la sua malattia per mettere alla prova Quinn ma, se così fosse, Fuller avrebbe rovinato tutto cedendo alla passione per Carter. Ma i colpi di scena non finiscono qui.

Katie vicina a Eric nelle nuove puntate di Beautiful

Vedendo Eric molto amareggiato, Katie ha cercato di parlargli e capire il motivo di tanto dolore.

Forrester le ha confidato il suo segreto, alleggerendosi non poco d'animo.

La reazione così dolce e pacata di Katie non ha lasciato indifferente Eric, che ha visto in lei quella parte materna e accudente mancante in Quinn, più propensa alla passione.

Forse, è proprio di questo che ora ha bisogno Forrester senior. Gli sguardi carichi di complicità che si sono scambiati Eric e Katie non sono passati inosservati ai fan americani della soap opera.

Le nuove indiscrezioni delle puntate Usa di Beautiful svelano che potrebbe esserci un finale inaspettato per questa complicata storyline: Quinn e Carter tornerebbero a esser amanti, mentre Eric potrebbe capire che la donna perfetta per lui è Katie, certamente capace di stargli accanto senza chiedere nulla in cambio.