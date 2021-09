Sangiovanni, il cantante rivelazione dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, "entra" nella casa del Grande Fratello Vip 6. In data 17 settembre i concorrenti protagonisti di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini sono stati rinchiusi in camera da letto per permettere alla produzione di allestire il set in vista della seconda puntata serale. Come da tradizione, per intrattenerli, hanno messo la musica a tutto volume e tra i brani passati vi era anche "Tutta la notte" di Sangiovanni, che è stato criticato da alcuni concorrenti, con tanto di gaffe da parte di Carmen Russo, che ha chiesto: "Ma è un uomo?".

La musica di Sangiovanni criticata nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, mentre si trovavano in camera da letto, è partita la hit "Tutta la notte", scritta e cantata dal giovane Sangiovanni. Un brano che ha scalato le classifiche di vendita in Italia, raggiungendo le prime posizioni e vendendo diverse migliaia di copie. Tuttavia, nel momento in cui è iniziato il pezzo, Carmen Russo ha subito preso la parola all'interno della casa del GF Vip 6, ed ha criticato il brano. "Questa non mi piace di canzone", ha sentenziato la moglie di Enzo Paolo Turchi mentre qualcun altro tra i concorrenti presenti, le dava ragione, criticando così il pezzo del giovane artista lanciato dalla scuola di Amici.

Carmen Russo e la gaffe su Sangiovanni

"E' una canzone molto ripetitiva", ha proseguito ancora Carmen Russo che poi si è resa protagonista di una gaffe, chiedendo a Francesca Cipriani, tra le concorrenti più giovani di questa sesta edizione del reality show Mediaset, se Sangiovanni fosse un uomo o una donna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una gaffe che non è passata inosservata anche se pochi secondi dopo, la Russo ha provato a correggere il tiro dicendo di averlo visto anche a Verona, durante i Music Awards 2021 condotti da Carlo Conti, dove il giovane Sangiovanni è stato premiato per i vari successi musicali di quest'anno.

La seconda puntata del GF Vip 6 con Signorini

In attesa di scoprire come reagiranno i fan di Sangiovanni a questa gaffe avvenuta nella casa del Grande Fratello Vip 6 e alle critiche mosse nei confronti della musica del loro beniamino, si avvicina la messa in onda della seconda puntata serale del GF Vip 6. Alfonso Signorini condurrà in diretta un nuovo appuntamento serale con il reality show, durante il quale saranno affrontati i fatti salienti della settimana e non si esclude che si parlerà anche delle varie polemiche che ci sono state sui social, per le parole omofobe pronunciate da Katia Ricciarelli.