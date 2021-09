In Una vita, gli episodi in onda dal 27 settembre al 1 ottobre vedranno Camino spifferare all'amica, Anabel il segreto di Ildefonso. Quest'ultimo invece, confesserà alla moglie di essere al corrente delle sue inclinazioni sessuali e del suo amore per Maite. Felicia accetterà invece di fidanzarsi con Marcos, mentre Felipe cercherà nuove prove per incastrare Genoveva.

Anticipazioni Una vita: Felipe distrutto dopo l'assoluzione di Genevova

In Una vita, Felipe sarà distrutto dopo il verdetto del giudice che avrà assolto Genoveva per l'omicidio di Marcia.

Alvarez Hermozo sarà deciso a ricorrere in appello e vorrà trovare nuove prove che incastrino Genoveva una volta per tutte. Mendez confiderà a Felipe i suoi sosoetti su Laura. In particolare, il Commissario dirà di essere certl che la domestica sia ricattata da Velasco per una vicenda legata alla morte del padre avvenuta anni prima. Mendez sosterrà che sarà per questo motivo che Laura avrà mentito in tribunale, testimoniando a favore di Genoveva.

Camino rivela a Anabel il segreto di Ildefonso

Camino sarà sempre più triste, soprattutto dopo aver saputo dell'impotenza di Ildefonso ma fingerà di stare bene esi proporrà di sostituire Felicia al ristorante per permettere alla madre di andare a cena con Marcos.

Camino in seguito deciderà di confidarsi con Anabel, alla quale racconterà del segreto di Ildefonso. Marcos invece, chiederà a Felicia di fidanzarsi con lui e la ristoratrice accetterà, chiedendogli però di mantenere segreta loro relazione, almeno per il momento. Marcos accetterà questa condizione mentre alla pensione avverrà un furto.

Nel corso delle puntate in onda sino a venerdì 1 ottobre, Laura andrà a far visita alla sorella, dicendole che presto riuscirà a portarla in Germania per farla operare.

Camino scopre che Ildefonso ha sempre saputo del suo amore per Maite

In Una vita, tra Camino e Ildefonso sarà ancora tempo di confessioni. Ildefonso infatti, dirà alla moglie di essere a conoscenza che le lettere che scrive sono per Maite.

Il marchesino inoltre, confesserà a Camino di averla scelta come sposa proprio per le sue inclinazioni sessuali. Camino capirà che il marito è sempre stato a conoscenza del suo amore per Maite. prenderà malissimo. Mendez invece, cercherà nuovamente di convincere Laura a collaborare ma la domestica sarà terrorizzata da Genoveva. Infine, Servante tratterà malissimo un giurato del concorso e per lui e Fabiana sembrerà non esserci più la possibilità di vincere.

Per non perdere nulla di tutto ciò, si ricorda che la soap Tv ambientata ad Acacias va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10. Per rivedere gli episodi già trasmessi, questi sono disponibili su Mediaset Infinity.