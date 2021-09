È ormai entrata nel vivo la sesta stagione della serie televisiva Il Paradiso delle Signore, in programmazione su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 15:55 circa. Nel corso della puntata che il pubblico avrà modo di seguire il 30 settembre 2021, Salvatore Amato (Emanuel Caserio) ci rimarrà male nell’istante in cui Anna Imbriani (Giulia Vecchio) non apprezzerà un regalo che le ha fatto per conquistarla: il primo tentativo del giovane barista siciliano quindi andrà a vuoto.

Spoiler Il Paradiso delle signore, episodio del 30 settembre: Anna non gradisce i fiori ricevuti da Salvatore, Roberto e Beatrice in sintonia

Nel quattordicesimo episodio dello sceneggiato in programma sul piccolo schermo giovedì 30 settembre 2021, per cominciare al centro delle trame ci sarà Salvatore, che farà i conti con una delusione d’amore, poiché dopo aver fatto avere dei fiori ad Anna in maniera anonima si renderà conto che colei che la donna non ha gradito il suo gesto romantico. Il barista siciliano, dopo tale piccolo fallimento, inizierà a pensare che probabilmente la fanciulla non ricambia i suoi sentimenti.

Successivamente Umberto (Roberto Farnesi) assumerà Ezio (Massimo Poggio) come nuovo direttore della Palmieri a tutti gli effetti.

Nel contempo non passerà di certo inosservata la complicità tra Roberto (Filippo Scarafia) e Beatrice (Caterina Bertone) durante le ore di lavoro, invece il presentimento di Agnese si realizzerà.

La signora Amato, come aveva ipotizzato, avrà il primo battibecco con Flora (Lucrezia Massari), la nuova stilista del grande magazzino milanese che ha preso il posto di Gabriella (Ilaria Rossi) dopo aver accettato la proposta da parte del direttore Vittorio (Alessandro Tersigni): in particolare la figlia del defunto Achille Ravasi (Roberto Alpi) dimostrerà sin da subito di avere un carattere abbastanza forte.

Ludovica deve prendere una decisione definitiva, Ezio confessa alla figlia Stefania di aver trovato l’amore

Intanto Ludovica (Giulia Arena) sarà abbastanza preoccupata a causa di un grosso problema da risolvere in fretta: in pochissimo tempo dovrà prendere una decisione definitiva riguardo alla vendita di villa Brancia; per la prima volta la giovane non potrà contare sul supporto del suo fidanzato Marcello (Pietro Masotti).

Infine Ezio si confiderà con la figlia Stefania (Grace Ambrose) ancora felice per il fatto che sia rimasto nel capoluogo lombardo, mettendola al corrente della svolta che c’è stata nella sua vita dopo parecchi anni, ossia di essersi innamorato di un’altra donna.