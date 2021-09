Tra i protagonisti indiscussi di Uomini e donne, continua ad esserci il cavaliere Riccardo Guarnieri, che nel corso di questi a anni ha fatto perdere la testa ad un bel po' di dame del parterre. Dopo un lungo periodo di assenza sui social, Riccardo è tornato a mostrarsi e lo ha fatto postando uno scatto inedito che mostra i progressi fatti in palestra. Soddisfatto del suo corpo, il cavaliere del trono over si è mostrato ai numerosi gruppo di fan e sostenitori, con il suo fisico scolpito in bella mostra, scatenando subito reazioni diverse sui social.

Riccardo Guarnieri torna sui social e mostra il fisico scolpito

Nel dettaglio, a distanza di ben due mesi dall'ultimo post pubblicato su Instagram, Riccardo Guarnieri ha scelto di rompere il "silenzio social" e lo ha fatto pubblicando un nuovo scatto che lo ritrae con tanto di fisico super-scolpito in evidenza.

A quanto pare, in questi mesi di assenza dal mondo di Instagram, Riccardo non solo si è goduto la sua estate da single ma si è dedicato anima e corpo anche al suo fisico, come testimonia la foto che ha scelto di condividere con le oltre 250 mila persone che lo seguono su Instagram.

"Siamo tutti la perversione di qualcuno, il sogno di un altro e il rimpianto di un altro ancora", ha scritto Riccardo in questo nuovo scatto social.

I fan critici con i cambiamenti di Riccardo

Immediata la reazione dei tantissimi che lo seguono, molti dei quali si sono complimentati con il cavaliere per i traguardi raggiunti in palestra, mentre qualcun altro sostiene che sia diventato un po' troppo magro.

"Credimi stavi molto meglio prima fisicamente", ha scritto una fan del cavaliere di Uomini e donne che non ha apprezzato questo cambiamento dell'ex fidanzato di Ida Platano.

"Bello ma con qualcuno in più mi piacevi di più", ha scritto ancora un'altra fan di Riccardo Guarnieri sempre commentando la sua nuova foto social.

"Sei un bell'uomo, ma stavi meglio prima più in carne. Troppo magro", scrive un'altra sostenitrice social del cavaliere.

Al via le registrazioni di Uomini e donne 2021/2022: Riccardo Guarnieri assente

Insomma i nuovi progressi in palestra di Riccardo Guarnieri sembrano aver diviso i suoi fan social: in attesa di scoprire se replicherà ai numerosi commenti che sono arrivati, in tanti si chiedono anche se ci sarà il suo ritorno in televisione.

Lo scorso anno, Riccardo si congedò dal programma sentimentale di Maria De Filippi dopo la fine della sua relazione con Roberta Di Padua.

In queste settimane sono già iniziate le nuove registrazioni di Uomini e donne 2021/2022 ma, al momento, Riccardo non ha ancora preso parte alle puntate in onda dal 13 settembre in poi su Canale 5.