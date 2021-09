Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana 'Un posto al sole', ambientata in un immaginario condominio di Posillipo. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 4 all'8 ottobre 2021, tutti i giorni su Rai 3, a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle indagini per l'aggressione di Susanna, sui problemi matrimoniali di Marina e Fabrizio, sulle paure di Niko, sulla cena che rischierà di far saltare il matrimonio fra Silvia e Michele e sull'insistenza di Patrizio per il battezzo di Federico.

Ornella rimprovera Patrizio

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che i sospetti per l'aggressione subita da Susanna si concentreranno principalmente sulla figura di Pasquale. Fabrizio reagirà in maniera autolesionistica alle difficoltà economiche del pastificio, facendo andare su tutte le furie Marina. La donna, infatti, farà di tutto per stimolare una reazione del marito, nel tentativo di ritornare alla serenità matrimoniale che condividevano in precedenza. Nel frattempo, la Giordano sarà sempre più vicina a Roberto Ferri, l'unico che sembra capace di aiutarla a superare la dipendenza dall'alcool di Fabrizio. Niko vivrà momenti di grande angoscia e paura, temendo di non riuscire a salvarsi dalla minaccia che incombe su di lui.

Ornella darà un'importante lezione di vita a Patrizio, colpevole di averla chiamata in causa senza nessuna ragione.

Giancarlo sorprende Silvia

Il matrimonio fra Silvia e Michele rischierà di saltare definitivamente nel corso di una cena a quattro organizzata da Guido e Mariella. Una sera, infatti, Silvia annullerà un appuntamento con Giancarlo per uscire a cena col marito e i cugini, facendo arrabbiare l'amante che si presenterà senza preavviso al locale.

La presenza inaspettata dell'uomo metterà in enorme difficoltà Silvia portandola a chiedersi come mai il suo amante conoscesse il locale in cui lei si trovava senza averglielo detto. Michele non sembrerà sospettare nulla del tradimento della moglie. Quest'ultima, pur soffrendo, non riuscirà a stare lontana da Giancarlo, senza sapere che il marito sta per fare una dolorosa scoperta.

La relazione fra Filippo e Serena migliorerà notevolmente, fino a quando Viviana non riapparirà nelle loro vite. A quel punto, il Sartori metterà in chiaro le cose con la sua amica, per rispetto del momento di vicinanza condiviso con la moglie. Rossella si impegnerà moltissimo a svolgere al meglio il suo lavoro, ma Riccardo Crovi cercherà di metterla in difficoltà in tutti i modi. Patrizio chiederà con insistenza a Clara di organizzare il battesimo del piccolo Federico.