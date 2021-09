Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana 'Un posto al sole', che narra gli amori, le vicissitudini e le disavventure di un gruppo di condomini residenti in un immaginario palazzo di Posillipo. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 27 settembre al 1° ottobre 2021, tutti i giorni su Rai tre a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle indagini svolte da Nico e Franco, sulla disperazione di Serena per l'indifferenza di Filippo, sulla gelosia di Guido nei confronti di Alberto, sui problemi finanziari del pastificio di Fabrizio e sul ritrovamento di un video che potrebbe svelare la verità sull'aggressione di Susanna.

Filippo pensa ancora a Viviana

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Nico cercherà di fare scagionare Renato, convincendo la polizia ad indagare sul compagno di Adele, Mauro. Manlio telefonerà a Giulia per rivelarle il nome della persona che potrebbe essere l'aggressore della figlia. Saputo ciò, Nico deciderà di indagare sulla nuova pista offerta dalla rivelazione del padre di Susanna. In seguito, il giovane avrà modo di confrontarsi con Pasquale per scoprire cosa accadde fra lui e la Picardi. Filippo sarà sempre più diviso fra la leggerezza offerta da Viviana e le responsabilità dell'essere padre e marito. Serena si renderà conto delle difficoltà del marito e cercherà di parlarne con lui.

I tentativi fatti dalla donna, però, si riveleranno del tutto vani, facendola sprofondare nello sconforto. Devastata dal dolore per l'allontanamento del marito, la donna deciderà di trovare conforto e aiuto da una persona molto fidata, Marina. Quest'ultima le darà diversi consigli, spingendola a metterli in pratica il più presto possibile.

Marina teme la rabbia di Fabrizio

Nel corso delle indagini, Franco farà un'interessante scoperta che lo porterà a sospettare di un altro indiziato, oltre a Renato e a Mauro. Guido sarà così geloso di Alberto da pronunciare alcune affermazioni poco carine. La situazione migliorerà quando il Palladini riuscirà finalmente a chiudere le trattative con l'agenzia assicurativa che dovrebbe risarcire i Del Bue.

Il pastificio rischierà di essere sull'orlo del fallimento, innervosendo Fabrizio più del dovuto. Marina tenterà di stargli vicino, cercando di aiutare l'uomo a non ricadere in una spirale di rabbia che potrebbe essere pericolosa per lui e per gli altri. La posizione di Renato migliorerà notevolmente agli occhi degli inquirenti quando Nico e Franco informeranno la polizia dell'esistenza di un filmato girato vicino allo studio legale la sera dell'aggressione di Susanna.