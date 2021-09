Prosegue l'appuntamento con Upas, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa mercoledì 29 settembre svelano nuovi colpi di scena. In particolar modo la narrazione si concentrerà intorno alle indagini per l'aggressione ai danni di Susanna. Niko avrà un incontro con Pasquale, nel quale cercherà di farsi raccontare tutta la verità di ciò che è successo fra lui e Susanna. Nel frattempo, grazie ad un'importante scoperta di Franco, le indagini si restringeranno riguardo ad un particolare personaggio.

Nel corso dell'episodio sarà dato spazio anche alle vicende personali di Serena. La donna, seppur molto triste per la sua situazione sentimentale, cercherà di farsi forza ed avanti. Guido invece si scoprirà geloso di Alberto, ed inizierà a fare insinuazioni poco piacevoli su Palladini.

Upas, puntata 29 settembre: Niko parlerà con Pasquale

Nella puntata di Upas in onda mercoledì 29 settembre, Niko avrà un incontro con Pasquale, l'ex di Susanna. Attualmente ancora non si sa se il giovane militare possa essere o meno inserito nella lista dei possibili colpevoli. Stando alle anticipazioni, Niko si farà raccontare da Pasquale tutta la verità di ciò che è accaduto fra lui e la giovane Picardi. Gli spoiler, purtroppo, non rivelano cosa si diranno nel dettaglio Niko e Pasquale, ma a quanto pare sarà un colloquio importante per le sorti delle indagini.

Un posto al sole, spoiler 29 settembre: spicca un sospettato

Gli spoiler dell'episodio di Upas che sarà trasmessa il 29 settembre preannunciano che, grazie ad una scoperta di Franco, il cerchio si stringerà su un singolo indiziato. Resta il dubbio su chi possa essere questo personaggio, ma non sarebbe da escludere che possa trattarsi di Mauro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Buonocore ha un atteggiamento particolarmente sospettoso, e di certo nasconde qualcosa. Altro possibile sospettato potrebbe essere Massimo, il collega con cui Susanna aveva brindato qualche sera prima di essere aggredita.

Upas, anticipazioni 29/9: Serena si fa forza, Guido geloso di Alberto

Nel corso dell'episodio di Upas in onda il 29/9 sarà dato spazio anche ad altre storyline, tra cui quelle della famiglia Sartori-Cirillo.

Serena, pur essendo a pezzi a causa dei suoi problemi con il marito, cercherà di seguire i consigli di Marina e di farsi forza. La piccola Irene, ignara dei drammi dei suoi genitori, scoprirà di avere una certa passione per gli scacchi. Guido intanto si renderà conto di essere geloso dell'attenzione di Mariella verso Alberto. Pertanto Del Bue inizierà a fare delle insinuazioni poco carine sul conto dell'avvocato Palladini.