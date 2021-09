Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda nel preserale di Rai 3 nella settimana fino a venerdì 24 settembre sono ricche di colpi di scena. Nelle prossime puntate di Un posto al sole l’attenzione continuerà a riversarsi maggiormente su Susanna Picardi, le cui condizioni di salute non accenneranno a migliorare e spingeranno i medici a prendere una decisione in merito. Niko e Franco, invece, faranno fronte comune per liberare Renato dagli sguardi accusatori della polizia e indagheranno in parallelo. Sarà così che Franco scoverà una pista inaspettata.

Manlio rivelerà qualcosa sul conto di Susanna e una figura del suo passato. Adele, invece, sarà incerta sul da farsi poiché nutrirà sospetti su Mauro. In mezzo a questa delicata vicenda si incastreranno le storyline di Serena, Silvia e della coppia formata da Guido e Mariella. Proprio quest’ultimi si ritroveranno a litigare per contendersi la consulenza legale di Alberto.

Anticipazioni Upas puntate fino al 24 settembre: Susanna rimane in coma

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, i medici dell’ospedale dove si trova ricoverata Susanna decideranno di prolungare il coma. La polizia continuerà a indagare e a nutrire dei forti sospetti su Renato, accusato di essere l’aggressore della giovane Picardi.

Quando i piccoli Jimmy e Bianca verranno a conoscenza dei sospetti degli agenti di Polizia, Franco prenderà una decisione inaspettata. Michele, invece, sarà focalizzato sul suo libro e l’uscita ormai imminente, ma questa sua distrazione non favorirà certamente la relazione coniugale. Silvia, difatti, approfitterà di questa situazione per continuare a vedersi con Giancarlo.

Intanto Guido e Mariella riceveranno una richiesta di aiuto decisamente inattesa e che li metterà sul piede di guerra.

Un posto al sole anticipazioni: Mariella e Guido si contendono Alberto

Mentre Mariella e suo marito Guido si contenderanno Alberto Palladini come consulente legale, nelle prossime puntate di Un posto al sole Franco e Niko si coalizzeranno per cercare di liberare Renato dal registro dei possibili sospettati della polizia.

Adele soffrirà moltissimo per la situazione instabile della figlia, ormai ricoverata da settimane in ospedale e senza alcun accenno di ripresa. Vedendo la donna sofferente, Giulia Poggi si farà avanti, offrendosi di aiutarla.

Niko e Franco seguono una pista, Serena delusa da Filippo: le nuove anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Le trame settimanali di Un posto al sole svelano che finalmente comincerà a vedersi una luce in fondo al tunnel. Infatti, Niko e Franco sembreranno puntare la pista giusta. Il padre di Bianca, infatti, scoverà un’imprevedibile posta investigativa. Giulia, frattanto, avrà un incontro con Manlio. Nelle prossime vicende di Un posto al sole, Serena farà una scoperta sconvolgente su suo marito Filippo e Viviana.

La doppia vita che Silvia continuerà a portare avanti, presto le creerà scompiglio, specie quando la donna dimenticherà di presentarsi ad un appuntamento molto importante per suo marito Michele. La speranza di ricevere supporto da Alberto, accrescerà le speranze di Guido di poter ottenere un risarcimento maggiore a quello calcolato dall’assicurazione. Serena, invece, si renderà amaramente conto che Viviana continua a essere presente nella vita del marito, infatti i due si parlano via messaggio nonostante se ne sia andata a Tenerife. Profondamente delusa, Serena si recherà da Marina in cerca di conforto.

Un Posto al sole: Adele sospetta di Mauro

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, i sospetti sull’aggressore di Susanna si allargheranno quando Adele comincerà a nutrire dei forti dubbi sul suo nuovo compagno Mauro e sulla sua integrità.

La donna non saprà se confidare a Niko e Giulia che a quanto pare alla figlia non piaceva il suo compagno. Anche Manlio infiammerà dei sospetti poiché parlerà di una figura ritornata nella vita di Susanna e che potrebbe nascondere qualcosa di scottante. Roberto, invece, cercherà di riavvicinarsi a Marina Giordano.