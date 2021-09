Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda su Rai 3 questo 7 settembre, proseguiranno le indagini da parte dell'ispettore Torre sull'aggressione alla povera Susanna. La ragazza verserà ancora in condizioni critiche, lottando tra la vita e la morte sul letto di ospedale.

Una nuova pista porterà direttamente a palazzo Palladini: l'aggressore potrebbe infatti vivere qui.

Inoltre, Fabrizio rischierà un nuovo fallimento a causa di un problema riguardante la pubblicità del pastificio Rosato, in cui il cantante Andrea Sannino ha fatto da testimonial.

Dopo un successo iniziale sul web, qualcosa non andrà come dovuto e ciò metterà l'imprenditore e sua moglie Marina in seria difficoltà.

Bianca, nel frattempo, metterà suo padre Franco in una non meglio precisata situazione imbarazzante.

Spoiler Upas 7 settembre: Susanna è ancora grave

Susanna è stata aggredita nello studio di Niko. La ragazza lotta tra la vita e la morte: le sue condizioni non accennano a migliorare. Niko è in difficoltà a causa dei sospetti nei suoi confronti da parte dell'ispettore Torre.

Poco prima della sua aggressione, Susanna aveva confidato a Niko di essere ancora innamorata di lui. Una novità che aveva scosso nel profondo il giovane avvocato.

Fabrizio e Marina in difficoltà

Le nuove anticipazioni di Upas portano cattive notizie anche per Fabrizio. L'imprenditore aveva organizzato lo spot del suo pastificio nei minimi dettagli. La pubblicità con testimonial Andrea Sannino avrà in effetti un grande successo sul web, almeno in un primo momento, ma in seguito pare che la situazione cambierà drasticamente.

Un nuovo imprevisto comporterà all'azienda di Rosato un importante rallentamento alla produzione. Marina non farà in tempo a complimentarsi con Fabrizio che subito, anche lei, dovrà metabolizzare questa nuova delusione assieme al marito.

Intanto Giordano dovrà darsi da fare per affrontare una nuova crisi finanziaria che potrebbe dare il colpo di grazia al pastificio Rosato.

La piccola Bianca metterà in seria difficoltà suo padre Franco, anche se momento non si hanno ulteriori dettagli al riguardo.

L'aggressore di Susanna potrebbe abitare a palazzo Palladini

Nel frattempo, le indagini sull'aggressione a Susanna andranno avanti. L'ispettore Torre sarà sempre più determinato a scoprire chi ha ridotto la giovane avvocatessa in fin di vita.

Gli spoiler di Upas rivelano che le indagini da parte degli inquirenti condurranno a palazzo Palladini. Ci sarà inoltre un nuovo elemento che porterà alla ricerca di un misterioso inquilino che potrebbe essere informato sui fatti. Al momento non è dato sapere se l'aggressore di Susanna sia già apparso o meno nella soap.