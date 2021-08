Ci sono novità rilevanti in merito all'aggressione di cui sarà vittima Susanna Picardi nei prossimi episodi di Un posto al sole. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 6 al 10 settembre rivelano infatti che le indagini si concentreranno sugli abitanti di Palazzo Palladini, e in particolare su una persona che risulterà essere il principale indiziato.

Attenzione perché, inizialmente, nel mirino degli inquirenti finirà qualcuno apparentemente al di sopra di ogni sospetto. Nel frattempo Susanna continuerà a lottare tra la vita e la morte.

Upas, anticipazioni dal 6 al 10 settembre: Susanna in pericolo di vita

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Susanna (Agnese Lorenzini) si troverà in condizioni cliniche disperate. Le anticipazioni riportano che la ragazza, in seguito alla brutale aggressione, sarà in pericolo di vita.

Nel frattempo le indagini procederanno senza tregua, e l'ispettore Gennaro Torre (Claudio Botosso) batterà tutte le piste, senza lasciare nulla al caso.

Ad un certo punto le meticolose ricerche del colpevole sembreranno puntare tutte in un'unica direzione: Palazzo Palladini.

Un posto al sole, trame 6-10 settembre: Renato tra i sospettati

Renato (Marzio Honorato) si troverà sorprendentemente al centro delle indagini.

Gli spoiler evidenziano che l'uomo, inizialmente, confesserà qualcosa a Niko (Luca Turco) che gravava sulla sua coscienza.

Purtroppo non è stato svelato di cosa possa trattarsi: le uniche informazioni che sono state fornite finora sottolineano che l'uomo avrà un banale alterco con Susanna prima che questa venga aggredita.

In ogni caso, la situazione di Poggi senior comincerà a farsi preoccupante in un secondo momento, quando verrà fuori un importante elemento.

A quanto pare, Renato non ha raccontato di aver visto Susanna proprio nella sera in cui è stata aggredita. Le sue giustificazioni non sembreranno convincere gli inquirenti e, anzi, aumenteranno i sospetti in famiglia.

Un posto al sole, puntate dal 6 al 10 settembre: partono le indagini

Nei prossimi episodi di Upas verranno ascoltati diversi testimoni per individuare il colpevole dell'aggressione a Susanna.

Nel frattempo, le condizioni di quest'ultima non sembreranno migliorare.

Niko deciderà di assumersi un gravoso compito, affrontando il discorso con il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone). Intanto la polizia focalizzerà le sue attenzioni su un particolare abitante di Palazzo Palladini.

Le anticipazioni per adesso non svelano chi sia questo misterioso personaggio. Il sospettato sarà Renato? Niko? O qualcuno che finora non è stato ancora nominato?