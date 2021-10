Nervi tesi nello studio di Uomini e donne, dove nel corso della puntata trasmessa questo pomeriggio su Canale 5, c'è stato l'ultimo atto della love story tra Ida Platano e Marcello. I due hanno provato a conoscersi meglio nel corso di queste settimane e sono stati protagonisti di una serie di esterne fuori dagli studi del dating show Mediaset, che sembravano far sperare in una vera e propria relazione. Alla fine, però, le cose tra i due non sono andate nel verso sperato al punto che Marcello ha già chiesto il numero di un'altra e Ida ha perso le staffe.

L'addio tra Ida e Marcello a Uomini e donne

Nel dettaglio, nel corso della puntata di Uomini e donne trasmessa venerdì 8 ottobre 2021, è stata confermata la rottura tra Ida e Marcello.

I due, dopo poche settimane di frequentazione, hanno scelto di intraprendere delle strade differenti e il primo a farlo è stato proprio il cavaliere, che ha già chiesto il numero di un'altra dama, con la quale vuole provare a costruire qualcosa fuori dallo studio del dating show di Maria De Filippi.

Trattasi della dama Marika che, a quanto pare, sembra aver fatto breccia nel cuore del cavaliere del trono over.

Tuttavia, nel momento in cui Ida ha scoperto ciò che è accaduto, non è rimasta in silenzio e questo pomeriggio ha perso le staffe nei confronti di Marcello.

La dura reazione di Ida Platano contro il cavaliere del trono over

La dama, infatti, si è nuovamente seduta al centro dello studio ed ha sbottato contro il suo ormai ex pretendente, al punto da parlare in dialetto siciliano.

Ida ha ribadito il fatto che Marcello non ha neppure aspettato qualche settimana prima di cominciare a guardarsi intorno: si è subito dato da fare dopo la fine della loro frequentazione e, in questo modo, avrebbe confermato il fatto che non ci teneva per davvero a lei.

"Hai solo giocato con me", ha sentenziato Ida Platano nel momento in cui è tornata al suo posto.

Insomma l'addio tra i due protagonisti del trono over sembra essere ormai definitivo: in queste ultime puntate di Uomini e donne hanno dimostrato di non riuscire a trovare un punto di incontro per superare insieme le incomprensioni che sono sorte nel loro rapporto.

Tina Cipollari sbotta contro Ida Platano a U&D

L'atteggiamento e il modo di fare di Ida Platano è stato duramente attaccato e criticato anche da Tina Cipollari.

La storica opinionista del programma si è scagliata contro Ida, accusandola di essere estremamente pesante e rinfacciandole di avere un "carattere di me...".

Tina ha poi messo in guardia Ida, chiedendole di stare alla larga dalla sua amica Gemma Galgani, se non avesse voluto fare la stessa fine della dama torinese di Uomini e donne.