Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 18 al 22 ottobre, si parlerà della tenerissima cotta di Jimmy nei confronti di Cristina. Le anticipazioni rivelano che il piccolo Poggi scriverà una lettera d'amore molto "particolare" in cui dichiarerà il proprio amore alla bambina. Il ragazzino potrà contare sul sostegno di zio Franco, ma dovrà però fare i conti con papà Ferri, gelosissimo di sua figlia. Dopo innumerevoli vicissitudini, la piccola verrà in possesso del plico e busserà personalmente a casa di Jimmy per dargli la sua risposta.

Upas, anticipazioni dal 18 al 22 ottobre: ​​una terribile esperienza

Jimmy (Gennaro De Simone) proverà a dichiarare i suoi sentimenti a Cristina (Camilla Cossu), ma tale impresa risulterà tutt'altro che semplice. Il bambino dovrà, infatti, fare i conti con la sua timidezza e con il fatto che la bambina non viva a Palazzo Palladini. Presto però Jimmy capirà che c'è un altro problema insormontabile da affrontare, rappresentato dal papà della sua "amata". Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) infatti si rivelerà un padre molto severo e geloso.

Un posto al sole, trame 18-22 ottobre: ​​la lettera di Jimmy

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Cristina giungerà a Palazzo Palladini per trascorrere alcuni giorni con suo padre e Jimmy avrà finalmente la sua occasione.

Il bambino però dovrà affrontare un'amara delusione poiché, dopo avere trovato il coraggio di bussare alla porta di casa Ferri, si troverà dinanzi Roberto. L'uomo dirà al piccolo Poggi che sua figlia deve studiare e concentrarsi e che quindi non deve essere assolutamente disturbata. Sconfortato, il piccolo cercherà l'aiuto di zio Franco (Peppe Zarbo): come può dichiarare i suoi sentimenti se non ha nemmeno la possibilità di vedere Cristina?

La soluzione però c'è ed è tanto semplice quanto efficace: il piccolo non dovrà fare altro che scrivere una lettera. Il bambino prenderà a cuore questa missione e si impegnerà a fondo, anche se il suo stile risulterà un po' troppo "originale".

Un posto al sole, puntate dal 18 al 22 ottobre: ​​la risposta di Cristina

Jimmy scriverà una lettera che risulterà essere una via di mezzo tra una prosa del Trecento e un rap moderno ma, stile a parte, i suoi sentimenti saranno sinceri.

Zio Franco, senza far trasparire l'ilarità per l'insolito testo, spronerà il nipote a infilare la lettera sotto la porta di casa Ferri.

Il bambino così farà e attenderà, speranzoso, un riscontro. La risposta però si farà attendere lui inizierà a scoraggiarsi, fino a quando un giorno Cristina si presenterà per dare la sua risposta di persona: ha deciso che si fidanzerà con lui.