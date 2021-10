La registrazione di Amici del 27 ottobre è stata ricca di novità. La settima puntata sarà trasmessa in televisione domenica 31 ottobre e, nel corso del nuovo appuntamento con il talent show di Canale 5 non ci sarà nessuna eliminazione. Infatti, tutti i ragazzi della scuola di Maria De Filippi sono riusciti a mantenere il loro banco. Durante le riprese, Alessandra Celentano ha criticato Serena, definendola 'grossa'. Gli ospiti in studio sono stati Michele Bravi, Giuseppe Zeno e Nek. Ale è risultata ultima in classifica e a rischio eliminazione.

Amici 21, Alessandra Celentano critica il fisico di Serena

Serena Carella è una delle allieve di danza della nuova edizione di Amici e, nel corso della registrazione della settima puntata della trasmissione di Canale 5 è stata criticata da Alessandra Celentano. La maestra di ballo, infatti, come già avvenuto con altre allieve durante le precedenti edizioni, ha sempre avuto un occhio critico riguardo il fisico delle alunne della scuola di Maria De Filippi. In particolar modo, nelle riprese di mercoledì 27 ottobre, Serena è finita nel mirino di Alessandra, che l'ha definita 'grossa'. In base alle anticipazioni trapelate sul web, non è chiaro cosa abbia risposto la ballerina all'insegnante o se abbia deciso di non replicare alla critica ricevuta.

Amici, anticipazioni 31 ottobre: Nek ospite in studio, Ale ultima in classifica

Nelle registrazioni della settima puntata di Amici, in studio ci sono stati alcuni ospiti: Michele Bravi, Giuseppe Zeno e Nek. Il cantante di 'Laura non c'è' ha dovuto ascoltare le esibizioni degli alunni ed ha stilato una classifica di gradimento.

Filippo Neviani ha messo sul podio Rea, Luigi e Alex, le posizioni successive sono state per Albe, Tommaso, Lda, Nicol e Ale. Quest'ultima, essendo arrivata all'ultimo posto, sarà costretta a fare una sfida nelle prossime puntate, per provare a mantenere il banco nella scuola di Amici e continuare la sua corsa verso il serale.

Amici, settima puntata: Dario vince la prova Tim, il nuovo singolo di Luigi è 'Muro'

In base alle anticipazioni trapelate sul web, inoltre, Dario ha vinto la gara settimanale di Tim. Invece, Anna Pettinelli ha rivelato che il titolo del nuovo singolo che canterà Luigi sarà 'Muro'. A differenza di quanto trasmesso nella sesta puntata di Amici, in cui sono stati mostrati filmati riguardo gli allievi che hanno iniziato una storia d'amore nel talent, nel settimo appuntamento non ci sarà nessun 'momento coppie'. La produzione ha fatto anche entrare nella scuola una nuova cantante di nome Sissy. Non resta che attendere domenica 31 ottobre, per vedere la nuova puntata di Amici su Canale 5.