Bella, ricca e amorevole: è il ritratto della principessa Sofia di Svezia. Da top model a principessa il passo è stato breve per la bella Sofia Hellqvist che, dopo le nozze con il rampollo reale di Svezia Carl Philip, è diventata "Principessa Sofia". Una donna semplice e nello stesso tempo elegante tanto da farsi amare non solo da suo marito, ma da tutta la corte svedese e da tutti i sudditi, diventando presto un'icona di stile, di femminilità e di eleganza.

Sofia di Svezia, perfetta in ogni occasione

È stata ammirata da tutto il mondo in occasione del suo matrimonio con il bellissimo Carl Philipp, figlio secondogenito di re Carlo XVI Gustavo di Svezia e della regina Silvia.

Un abito bianco in pizzo, semplice ed elegante, in grado di mettere in mostra tutta la delicatezza dei tratti nordici di Sofia. Occhi di color verde smeraldo intenso, pelle di cerca e un sorriso luminoso proprio di una vera principessa. Sofia Hellqvist, di professione modella di lingerie e star televisiva svedese, è riuscita a conquistare il cuore del principe azzurro svedese, uno degli "scapoli d'oro più gettonati", fino a diventare una principessa perfetta e molto ammirata.

Madre di tre figli che rispondono ai nomi di Julian, Alexander e Gabriel, la principessa non sbaglia un colpo in tema di stile e di comportamento. Semplicemente perfetta in ogni occasione, da quella più elegante che la vede indossare abiti ricercati e gioielli reali, a quella più sportiva come il campionato scandinavo Porsche Carrera Cup.

Un'occasione mondana in cui la principessa Sofia si è presentata con una mise casual accompagnata dai suoi figlioletti, tra cui il più piccolo di appena 6 mesi. La sua eleganza nel presentarsi sempre perfetta e "intonata" in ogni diversa occasione le è valso il plauso della Stampa internazionale che continua a tessere le sue lodi in fatto di stile e di comportamento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tutti i look impeccabili di Sofia di Svezia

Dal boa attorcigliato al corpo fino all'abito tradizionale svedese, passando per il vestito da sposa bianco indossato splendidamente, tutti i look della principessa Sofia sono sempre stati azzeccati. Complice un corpo da top model e un portamento elegante, in questi anni Sofia di Svezia ha dimostrato di aver un intuito speciale per la moda e la raffinata eleganza Un make up mai eccessivo, capelli sempre lucenti e ordinati, mai una imperfezione nei suoi outfit, mai un capo d'abbigliamento fuori luogo.

La principessa Sofia di Svezia, insomma, riesce a presentarsi in maniera sempre eccellente, sia indossi delle semplici ballerine, sia una corona in testa.

Data di nascita e altre curiosità sulla principessa Sofia di Svezia

Sofia è nata in Svezia il 6 dicembre del 1984, seconda di tre sorelle. Il suo nome completo è Sofia Kristina Hellqvist Bernadotte e dal 15 giugno del 2015, giorno delle nozze reali, è diventata una delle principesse più in vista del pianeta.

Le sue origini non sono nobili: figlia di un consulente del lavoro (Erik Oscar Hellqvist) e di una marketing manager (Marie Britt Rotman), Sofia è stata allevata in maniera semplice, senza troppi fronzoli per la testa. La sua bellezza era, però, indiscutibile e questo l'ha portata in gioventù a tentare la strada della Moda e della televisione.

Dapprima modella di biancheria intima grazie alle sue forme perfette, poi eletta "Miss Slitz" e, infine, partecipante al discusso reality televisivo svedese "Paradise Hotel" in cui fu protagonista di un bacio saffico con un'altra partecipante, Sofia non sembra aver rinnegato la sua carriera prima di diventare principessa. Anzi, ben conscia del percorso di provenienza non nobile o particolarmente riservato, dopo il matrimonio con il principe Carl Philipp, Sofia si è dedicata anima e corpo alle tradizioni e le regole della Corona svedese.

“Non rinnego nulla - ha dichiarato la principessa Sofia ad una tv locale - Tutte queste esperienze mi hanno reso la persona che sono. Altrimenti, oggi, non avrei fatto determinate scelte”.

Non solo bellezza, quindi, ma anche un forte carattere e l'umiltà giusta per essere davvero principessa. Una moderna icona di perfezione e di femminilità, oltre che un grande esempio di consapevolezza.