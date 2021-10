Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Amici 21 e, tra i protagonisti di questa nuova edizione, vi è il ballerino Raimondo Todaro che ha preso il posto di Lorella Cuccarini nella giuria dei professori di ballo. La presenza di Todaro non è passata affatto inosservata agli occhi dei telespettatori del talent show Mediaset, dato che nel cast del programma è presente anche la sua ex moglie Francesca Tocca, mamma di sua figlia. E, stando ai retroscena di questi giorni, Todaro avrebbe accettato di partecipare al talent show anche per riconquistare la sua ex moglie.

Raimondo Todaro, new entry nel cast di Amici 21

Nel dettaglio, la presenza di Raimondo Todaro nel cast di Amici 21 è stato il colpo di scena di questa edizione che sta registrando degli ottimi risultati dal punto di vista auditel, anche nell'inedita collocazione domenicale. Così, dopo l'addio di Arisa (che quest'anno sarà tra i concorrenti in gara a Ballando con le stelle 2021) che ha scelto di lasciare il suo ruolo di docente della categoria canto, De Filippi ha scelto Lorella Cuccarini come nuova prof.

A sua volta, quindi, Raimondo Todaro ha preso il posto di Lorella nella scuderia dei prof di ballo e, in queste settimane, si è subito fatto notare per il suo modo diretto e schietto nel pronunciare i giudizi sui concorrenti in gara.

Sboccerà l'amore tra Todaro e Francesca Tocca?

E così, Raimondo ha conquistato il gradimento del pubblico ma nelle ultime ore è emerso un retroscena legato alla presenza del ballerino nel cast di Amici 21, che sicuramente non deluderà i fan-spettatori del programma. Tra i ballerini professionisti del talent show di Maria De Filippi figura la ballerina Francesca Tocca, presente ormai da svariate edizioni e diventata una delle colonne portanti del programma di Canale 5.

In passato, Raimondo e Francesca sono stati insieme: i due sono convolati a nozze e hanno avuto anche una bambina. Poi, però, l'amore è finito e da quel momento in poi le loro strade si sono separate ufficialmente.

Retroscena su Raimondo Todaro e Francesca Tocca ad Amici 21

A quanto pare, però, Raimondo Todaro starebbe prendendo parte allo show di Maria De Filippi anche per provare a riconquistare la sua ex moglie, così come ha svelato il settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

"Con la complicità di Maria, Raimondo Todaro ad Amici per riconquistare l'ex moglie, che balla nello show", titola il settimanale di Gossip e televisione.

Ma sarà davvero così? Nel corso dell'ultima puntata, prima che Todaro si esibisse eccezionalmente nello studio del talent show Mediaset, De Filippi ha tirato in causa anche Francesca Tocca e l'imbarazzo del ballerino non è passato inosservato.