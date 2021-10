La nuova puntata di Amici di Maria De Filippi del 3 ottobre è appena stata messa in onda. Non sono mancati i colpi di scena, primo fra tutti l'uscita dell'allievo della maestra Alessandra Celentano, Mirko Masia. La maestra aveva sospeso la maglia al ballerino e una volta ripresa Veronica Peparini lo ha mandato in sfida. Masia non ha avuto la meglio ed è stato costretto ad abbandonare il programma.

Veronica Peparini contro Alessandra Celentano, tensioni già durante la settimana

Prima della sfida diretta, Veronica Peparini aveva già manifestato delle perplessità sull'allievo di Celentano.

Durante la settimana aveva fatto recapitare al ballerino una sfida, così che potesse entrare il ballerino Dario, a sua detta, più meritevole. Alessandra fin dall'ingresso di Mirko nella scuola, aveva anticipato che il ragazzo avrebbe passato soltanto un mese ad Amici per dargli la possibilità di studiare. Celentano, infatti, non ha mai visto nel ballerino delle doti particolari, ma gli ha voluto dare un'opportunità che non ha mai avuto fuori: frequentare una scuola di danza. Alessandra decide di opporsi alla scelta di Peparini sia per mantenere la promessa fatta all'allievo e sia perché nella scorsa puntata gli era stata tolta la maglia e quindi, per le regole del programma, il ballerino non poteva affrontare alcuna sfida.

Al posto di Mirko si è proposta per la sfida un'altra allieva di Alessandra, Carola, una ballerina di danza classica.

Carola vince la sfida contro Dario, Mirko conferma la maglia

La sfida viene vinta da Carola e il ballerino proposto da Veronica Peparini non entra nella scuola di Amici. La conferma delle maglie prosegue e anche Mirko si esibisce davanti alla maestra Celentano.

Quest'ultima notando dei piccoli miglioramenti nel ragazzo decide di riconsegnargli la maglia, questo anche per spronarlo a continuare a lavorare sodo.

Veronica Peparini lancia una sfida diretta a Mirko Masia dopo che ha ripreso la maglia di Amici

Dopo una breve pubblicità, la maestra Veronica Peparini chiede se è possibile richiamare Dario e fargli fare una sfida immediata contro Mirko.

L'allievo, infatti, dopo aver ripreso la maglia può per regolamento ricevere delle sfide. Mirko accetta, ma ci tiene a specificare che non trova corretto questo atteggiamento da parte di Veronica. Anche Celentano è d'accordo con il ballerino, tanto da affermare che in questo modo non riuscirebbe a mantenere la promessa fatta. Alessandra è consapevole delle "non qualità" di Mirko e trova ingiusta una sfida, poiché mancava soltanto una settimana per la permanenza concessa al ragazzo.

Mirko perde la sfida: 'Secondo me questo è vincere facile'

A giudicare la sfida arriva Francesca Bernabini e, dopo che i due ragazzi hanno svolto la loro coreografia, decreta come vincitore Dario. Nonostante il fatto che Mirko non sarà più un allievo della scuola, il giudice gli ha promesso una borsa di studio.

Masia dopo aver perso è apparso profondamente deluso, tanto da lasciarsi andare a un piccolo sfogo: "Ce l'ho sempre fatta con le mie forze, ma sono comunque contento dell'opportunità per la borsa di studio". Per quanto riguarda invece la scelta di Peparini, Mirko ha lanciato una vera e propria stoccata: "Così è vincere facile, è ingiusto".