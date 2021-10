Notte turbolenta all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, dove Miriana e Giucas sono stati protagonisti assoluti e artefici di una serie di riti esoterici che hanno tenuto banco con i loro compagni di gioco di questa sesta edizione. I due, infatti, si sono cimentati a prevedere il futuro e Miriana Trevisan si è spinta oltre cimentandosi anche nel racconto di apparizioni che non sono passate inosservate al pubblico che segue da casa il reality show.

Notte di 'magia' al Grande Fratello Vip 6 tra riti esoterici e previsioni sul futuro

Nel dettaglio, durante la notte appena trascorsa all'interno della casa del GF Vip 6, Miriana Trevisan ha scelto di mettere in mostra le sue doti da "maga" e veggente.

La showgirl ha così predetto il futuro a Sophie Codegoni, rivelandole di aver visto la presenza di un uomo maturo al suo fianco, con il quale ha vissuto già un rapporto particolare.

"C'è questo uomo protettivo, state bene ma dopo un po' potresti stufarti", ha proseguito ancora Miriana che successivamente si è cimentata anche nel racconto di un'apparizione che ha avuto modo di vedere al fianco di Sophie.

"Hai qualcuno che ti protegge dietro, non è tanto alto", ha ammesso Miriana nel corso della sua sessione di "magia" fatta con Sophie, la quale ha svelato che questa persona che si trova alle sue spalle potrebbe essere suo nonno.

Miriana racconta chi ci sarebbe al fianco di Sophie al GF Vip

"Dov'è lui è tutto bellissimo, è sereno", ha proseguito ancora Trevisan che successivamente ha previsto il futuro anche di Lulù Selassié.

In questo caso, la showgirl si è concentrata sul futuro sentimentale e le ha svelato che la principessina troverà l'amore ma non in Italia, forse in Inghilterra. "Lui è alto e magro, vi incontrerete in un locale", ha ammesso Miriana aggiungendo poi che questa persona che dovrebbe far battere il cuore alla principessina avrebbe sui 25 anni e si tratterebbe di un ragazzo non convenzionale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma non è finita qui, perché nel corso della notte appena trascorsa al Grande Fratello Vip 6, anche Giucas Casella si è cimentato in una serie di esperimenti che lo hanno visto protagonista.

Giucas e le previsioni sul futuro al Grande Fratello Vip 6

In particolar modo, Casella ha trasferito la sua energia positiva a Lulù, Sophie e Gianmaria, facendo presente loro che grazie a questo rituale, molto presto i loro desideri saranno realizzati.

Giucas, poi, si è concentrato in primis su Sophie e ha ammesso che anche lui, prevedendo il futuro, intravede la nascita di una love story con Gianmaria Antinolfi.

Un rituale che ha colpito moltissimo l'ex protagonista di Uomini e donne, la quale ha ammesso di aver sentito una "vampata di calore fortissima", quando Giucas le ha avvicinato le mani.