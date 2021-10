Sabato 23 ottobre, su Rai1, è stata trasmessa la seconda puntata stagionale di Ballando con le Stelle. La concorrente Mietta non ha potuto prendere parte alla gara perché risultata positiva alla Covid-19. A quel punto la giurata Selvaggia Lucarelli si è augurata che all'interno del programma fossero tutti vaccinati.

La mancata risposta da parte di Mietta, però, ha insinuato il dubbio in alcuni spettatori e utenti social, che nelle ore successive hanno attaccato la cantante, dipinta in alcuni casi come "artista no vax". A quel punto, nella giornata di domenica sui social, Mietta ha deciso di fare chiarezza sulla propria situazione.

L'accaduto

Nella seconda puntata di Ballando con le Stelle i concorrenti Mietta e Maykel Fonts non si sono potuti esibire: la concorrente è infatti risultata positiva al coronavirus, mentre il suo maestro ha dovuto rispettare il protocollo sanitario.

Intervenendo durante la puntata la giurata Selvaggia Lucarelli si è augurata che tutti i partecipanti al dance show di Rai1 fossero vaccinati, in particolare rivolgendosi ai due diretti interessati: Fonts ha risposto prontamente di essersi sottoposto alla vaccinazione anti-Covid, mentre Mietta non si è espressa esplicitamente. Inoltre la cantante ha fatto presente che non era il luogo giusto per parlare di quell'argomento.

La versione di Mietta

Di fronte alla risposta vaga di Mietta, sul web è stata dipinta come "artista no vax" da parte di alcuni telespettatori.

In seguito alla polemica scaturita, la cantante ha deciso di fare chiarezza sulla propria posizione. Tramite un post pubblicato su Instagram, la concorrente di Ballando con le Stelle ha dichiarato di essere dispiaciuta per quanto accaduto nella seconda puntata del programma condotto da Milly Carlucci. Inoltre, ha fatto sapere di essere rammaricata di non essersi potuta esibire.

Successivamente, Mietta ha fatto sapere di non avere voluto rispondere alla domanda di Lucarelli, perché non voleva mettere in piazza alcuni fatti della propria vita privata.

La diretta interessata ha confermato di non essere contraria al vaccino, ma di non essersi potuta vaccinare per motivi di salute: "Quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso".

Mietta annuncia azioni a tutela della propria privacy

Prima di concludere il post, su Instagram, la concorrente di Ballando con le Stelle ha sostenuto la cantante ha affermato di non aver compreso il motivo per cui abbia dovuto giustificare una propria scelta. Come detto da Mietta, la sua situazione era stata già spiegata alla redazione del programma che, a sua volta aveva, deciso di "arruolare" lo stesso l'artista nel cast del programma.

Mietta ha fatto presente che in mancanza di vaccinazione, si è sottoposta regolarmente ai tamponi rapidi come previsto dal protocollo. Poi ha precisato: "Resta inteso che agirò in ogni sede a tutela della mia privacy e della mia dignità". Infine, Mietta ha fatto sapere che si aspetta delle scuse da chi l'ha accusata.