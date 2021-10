In passato non sono mancati imprevisti e defezioni nel corso di Ballando con le Stelle. L'anno scorso Elisa Isoardi si infortunò e fu costretta a rinunciare ad alcune puntate del talent show mentre Maykel Fonts, nell'occasione partner di ballo di Alessandra Mussolini, scoprì di essere positivo alla Covid e saltò la finale. Alla vigilia della puntata del 23 ottobre del programma televisivo di Rai 1 Milly Carlucci ha annunciato che Mietta non sarebbe stata in gara perché il tampone era risultato positivo. Immediatamente è scattata la procedura prevista in caso di contagio e tutte le persone che sono state a stretto contatto con l'artista sono state poste in isolamento.

Tra questi il ballerino Maykel Fonts che si è ritrovato a vivere l'incubo della passata edizione. Nel corso della serata la conduttrice ha riferito che la posizione dei due artisti sarà valutata nella prossima puntata. Dall'altra parte Mietta, in collegamento esterno, ha assicurato di stare bene e di non avere sintomi. Subito dopo è intervenuta Selvaggia Lucarelli che ha chiesto alla cantante se fosse vaccinata con l'artista che ha dribblato la domanda. "Perché dobbiamo parlare di queste cose ora".

La Covid-19 rischia di compromettere il cammino di Mietta a Ballando con le Stelle. La torinese, che non presenta sintomi particolari, è stata posta in isolamento così come il suo compagno di avventura, il ballerino Maykel Fonts che è risultato negativo sia al tampone rapido che al molecolare come ha chiarito Milly Carlucci in puntata.

La coppia non ha potuto esibirsi con la conduttrice che ha precisato che è temporaneamente fuori gioco in attesa di valutazioni che saranno prese nei prossimi giorni.

Il cubano non ha nascosto l'amarezza per la mancata esibizione mentre Mietta ha rassicurato la conduttrice sul suo stato di salute: "Sto bene, dispiace non essere lì" - ha sottolineato la cantante prima di essere stuzzicata da Selvaggia Lucarelli che le ha chiesto se fosse vaccinata.

"L'anno scorso non avevamo questa possibilità, spero che le persone che fanno parte del cast di Ballando siano vaccinate" - ha rimarcato il giudice del talent show di Rai 1.

Selvaggia Lucarelli stuzzica la cantante sul vaccino, lei: 'Perché dobbiamo parlare di queste cose'

L'interrogativo della vulcanica giornalista è rimasto senza risposta.

"Ma perché dobbiamo parlare di vaccini ora" - ha ribattuto Mietta con Selvaggia Lucarelli che le ha chiesto nuovamente se fosse immunizzata ma sulla questione l'artista non ha risposto: "Mi dispiace non poter essere lì" - ha aggiunto la 51enne. Dall'altra parte il giudice di Ballando con le Stelle ha affermato che le persone non vaccinate mettono a rischio la salute delle persone che le stanno accanto oltre che la loro.

Subito dopo Selvaggia Lucarelli ha ribadito la propria posizione sulla questione con un 'cinguettio' su Twitter: "Per una persona che qui prende il Covid, vanno a casa il ballerino professionista, truccatore, parrucchiere e chiunque abbia avuto contatti stretti. Dispiace vedere persone felici di lavorare andare a casa. Capita, almeno proviamo a prevenirlo vaccinandoci".