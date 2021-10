Gli animi all'interno della casa del GF Vip, continuano a surriscaldarsi e dopo circa un mese dall'inizio dell'avventura, parecchie maschere iniziano a cedere. Una delle protagoniste indiscusse di questa edizione, è certamente Soleil, la quale ha sempre dimostrato di non stare molto simpatica a parecchie persone nella casa e a quanto pare neanche a Sophie la quale, inizialmente pareva nutrire una simpatia nei confronti dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, Sophie avrebbe definito con parole poco belle Soleil, scatenando così la furia di Manila.

Manila contro Sophie per delle offese nei confronti di Soleil

Tutta è scaturito dopo l'eliminazione, durante la puntata di venerdì 22 ottobre, di Raffaella Fico, nemica nella casa di Soleil. Sorge ha reagito esultando alla sconfitta di Fico, ma questa esultanza non è passata inosservata ai più attenti e specialmente a Sophie che subito in diretta ha attaccato Soleil dicendo che è un'arpia. Queste parole però sono risultate poco coerenti a Manila Nazzaro che ha preso invece le difese di Sorge, scagliandosi contro l'ex tronista di Uomini e Donne, dicendo che prima Sophie definisce Soleil come una persona che stima e poi, dopo l'eliminazione di Raffaella la chiama arpia. Manila continua dicendo che questo atteggiamento a lei non piace e che non reputa corretto che Soleil venga appellata con questi termini solamente per aver esultato per l'uscita di Fico, anche perché questo è il modo di fare di Soleil.

Nazzaro ha poi concluso lo sfogo dicendo che se Sophie e altre persone nella casa si sentono sempre minacciate ad ogni cosa che fa Sole, allora diventa una situazione insostenibile, perché magari se Soleil alza un braccio, loro (Sophie e altri concorrenti) ne fanno una questione di Stato. Ovviamente Manila ha precisato che il comportamento di Sole non è piaciuto a lei e lo ha anche detto alla diretta interessata, ma un conto è dirlo con toni garbati, un conto definirla arpia o addirittura strega.

GF Vip, anticipazioni della puntata del 25 ottobre

Il 25 ottobre andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip dove si scoprirà chi vincerà il televoto tra Sophie, Soleil e Carmen , per poi scoprire gli ultimi sviluppi sulle due storie d'amore composte dalle coppie Sophie e Gianmaria e Nicola e Miriana. Miriana tra l'altro negli ultimi giorni sta vivendo poco bene la relazione con Nicola a causa di un messaggio che hanno fatto vedere a Trevisan durante la puntata di venerdì e si presume che stasera potrebbe entrare proprio nella casa del GF Vip, la mamma di Pisu, per un confronto con la forse futura fidanzata di suo figlio.