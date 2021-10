Le anticipazioni della soap opera Beautiful sono ricche di novità per i fan. Nelle puntate che andranno in onda dal 25 al 29 ottobre su Canale 5 alle 13:40, Steffy si renderà conto di avere una forte dipendenza e deciderà di ricorrere ai ripari, facendosi curare da un dottore. Nel contempo Quinn continuerà con il suo piano per eliminare definitivamente Brooke e convincerà anche Ridge a celebrare un nuovo matrimonio con Shauna Fulton. Il Forrester deciderà che per lui sia giunto il momento di cambiare vita, una volta per tutte e di allontanarsi per sempre da Brooke, così andrà dalla donna per affrontarla e confessarle le sue intenzioni.

Brooke sarà assai meravigliata dalle parole del suo ex e non la prenderà affatto bene.

Beautiful: Steffy decide di farsi aiutare

Nelle prossime puntate di Beautiful, Liam, Finn, Ridge e Thomas saranno ancora molto preoccupati per Steffy, ma la donna ammetterà, finalmente, di avere un problema e deciderà di farsi aiutare. Nel frattempo Quinn Fuller continuerà a spingere la sua amica Shauna ad organizzare il matrimonio con Ridge, il prima possibile, con lo scopo di rafforzare ancor di più il legame con il suo amato e ufficializzarlo davanti a tutti. In seguito Quinn riuscirà a convincere anche Ridge a risposarsi con Shauna, soprattutto per far capire alla sua famiglia che il sentimento per la donna è reale.

Sarà così che Ridge deciderà di affrontare Brooke, per renderla partecipe delle novità. Non ci vorrà molto prima che il Forrester confessi le sue intenzioni all'ex moglie, ma quando gli parlerà non tutto andrà come sperato e la donna non la prenderà affatto bene e resterà molto delusa.

Carter viene scelto per celebrare le nuove nozze di Ridge e Shauna

Carter affronterà alcune novità nella sua vita: l'uomo verrà nominato nuovo direttore operativo della Forrester Creations e verrà scelto per celebrare le nuove nozze di Ridge e Shauna. Nel frattempo Carter proseguirà anche la sua relazione con Zoe e sarà assai felice della fiducia che Ridge ha dimostrato di avere nei suoi confronti.

Carter, invece, si dimostrerà assai protettivo verso il Forrester e gli darà anche dei consigli molto privati, tanto che cercherà di dissuaderlo dal risposarsi con Shauna. Quinn sarà ormai convinta di avere anche suo marito Eric dalla sua parte e in maniera assai spavalda deciderà di affrontare Brooke, dicendole che lei sarà sicuramente estromessa dalla famiglia Forrester. Oltre a ciò, la Fuller tenterà in ogni modo di provocare la donna, poiché il suo scopo sarà quello di vederla soffrire e le dirà anche che la scelta di celebrare le nozze di Ridge nella casa di famiglia, ha un grandissimo valore simbolico.