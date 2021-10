Nuove polemiche ruotano intorno al Grande Fratello Vip 6 e, questa volta, a finire nell'occhio del ciclone sono stati Soleil Sorge e il suo ex Gianmaria Antinolfi. I due, al termine della puntata serale del 18 ottobre condotta da Alfonso Signorini, si sono lasciati andare a un confronto in giardino, rendendosi protagonisti di una spiacevole gaffe che ha scatenato polemiche in rete e sui social, al punto che in tanti hanno chiesto che si proceda con la squalifica dal gioco.

Soleil e Gianmaria, gaffe al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, al termine della puntata serale del GF Vip di questo lunedì sera, Gianmaria ha avuto un confronto con Soleil.

I due si sono ritrovati in giardino e Antinolfi ha parlato con la sua ex della situazione che si è venuta a creare con Sophie Codegoni. Gianmaria ha scelto di lasciare la sua fidanzata Greta perché ha capito di provare un interesse e una forte attrazione nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne. La reazione di Sophie, tuttavia, non è stata delle migliori e in diverse occasioni ha ammesso di non essere sicura del fatto che Gianmaria possa essere la persona adatta per lei ed è per questo che non vorrebbe illuderlo.

Le frasi di Gianmaria scatenano polemiche sul web

Al termine della puntata, Antinolfi si è ritrovato a discutere con la sua ex Soleil e i due si sono lasciati andare a delle parole ed espressioni di cattivo gusto, che hanno scatenato un vespaio di polemiche in rete.

Gli attenti spettatori che seguono la diretta del Grande Fratello Vip 6, hanno avuto modo di ascoltare dalla bocca di Gianmaria, espressioni del tipo: "Saremmo due handicappati, ma mentali proprio, saremmo due down". Una frase che non è passata inosservata: Gianmaria l'ha pronunciata per smarcarsi, assieme a Soleil, dalle accuse che sono state rivolte loro contro, secondo cui avrebbero studiato a tavolino delle dinamiche, prima ancora di entrare nella casa di Cinecittà.

L'utilizzo dei termini utilizzati da Gianmaria non è piaciuto al popolo social che segue il GF Vip 6 così come non è piaciuta la reazione di Soleil.

Chiesta la squalifica per Antinolfi-Sorge dal Grande Fratello Vip 6

L'ex volto di Uomini e donne, infatti, non ha preso le distanze dalle parole di Gianmaria ma ha sorriso, quasi compiaciuta.

Sta di fatto che i fan del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono lamentati e sul web hanno chiesto che la produzione intervenga nei confronti di Soleil e Gianmaria e che si proceda con la squalifica dal gioco. Ma quale sarà a questo punto la reazione della produzione? I due vipponi saranno puniti? Lo scopriremo nelle prossime ore.