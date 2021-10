Tra Isabella Ricci e Armando Incarnato non scorre buon sangue. Se ne sono accorti i telespettatori guardando la puntata di Uomini e donne andata in onda il 19 ottobre. Tra i due, gli animi si sono scaldati con tanto di accuse reciproche. La dama, ad esempio, si è sentita offesa quando Armando ha lasciato intendere che lei "giocasse" sul fatto di essere sorda e pertanto gli ha dato dell'ignorante. Dal canto suo Armando ha continuato a sostenere che la dama utilizzi Instagram per denigrare altri protagonisti di Uomini e donne.

A Uomini e donne nuovo scontro Isabella-Armando

L'ultima puntata di Uomini e donne andata in onda su Canale 5, è iniziata con Gemma Galgani, la quale ha mostrato tutta la sua felicità per la conoscenza con Costabile. Tra i due baci e abbracci che fanno ben sperare la dama torinese. Chiuso il capitolo Gemma, Maria De Filippi ha chiamato al centro studio Isabella Ricci. La dama è uscita con Massimo e anche tra loro due è scattato il bacio. Ciò che ha attirato l'attenzione del pubblico di Canale 5, non è la nuova frequentazione della rivale di Gemma, ma lo scontro di fuoco che ne è seguito con Armando Incarnato. Non è la prima volta che il cavaliere partenopeo sottolinea il fatto che Isabella sia interessata ai social e che sponsorizzi la sua pagina Instagram.

Armando attacca Isabella: la dama denigrerebbe gli altri volti di U&D

Fin qui non ci sarebbe nulla di male se non fosse che, lo scorso anno, in occasione della sua presentazione, Isabella aveva dichiarato di non essere interessata ai social, criticando chi invece ne faceva uso pur partecipando a U&D. A distanza di pochi mesi da quelle parole, la dama pare aver cambiato idea e questo non è sfuggito né al pubblico, né ad Armando e Gianni.

Anche l'opinionista pare aver cambiato idea su Isabella e, nel corso delle ultime puntate, non sembra più ritenerla una persona trasparente e sincera come la considerava prima. Armando l'ha accusata anche di utilizzare Instagram per parlare male degli altri protagonisti seduto nel parterre.

Isabella si scaglia contro Armando: 'Sei ignorante e irrispettoso'

Accuse rispedire al mittente da Isabella, la quale è tornata sulle parole di Armando della volta precedente, quando il cavaliere avrebbe insinuato che la donna giocasse sul fatto di essere sorda. Isabella in puntata, si è detta molto offesa dalle parole di Armando, tanto da non voler accettare nemmeno le sue scuse. Ricci ha inveito contro il cavaliere partenopeo dandogli dell'ignorante e irrispettoso. Dal canto suo, Armando ha dichiarato di non averla voluta offendere su un argomento delicato come la sordità. Nonostante questo, i due sono rimasti sulle loro posizioni e sicuramente anche nei prossimi appuntamenti di U&D, non mancheranno nuove discussioni tra loro.