Arrivano le ultime anticipazioni aggiornate di Beautiful delle puntate americane con una rivelazione clamorosa: un personaggio appartenente al passato di Hope e Liam tornerà per rovinare le loro vite. Stando alle recenti indiscrezioni, il perfido dottor Reese uscirà dal carcere e potrebbe tornare a Los Angeles per vendicarsi di tutti coloro che lo hanno fatto finire dietro le sbarre. Nel frattempo, occhio a Sheila: il suo obiettivo è quello di rovinare il matrimonio di Steffy e Finn e il suo nuovo piano sarà tremendo. Dopo essersi intrufolata di nascosto a casa della giovane Forrester, sostituirà le vitamine con delle sostanze psicotrope che faranno ricadere Steffy nella dipendenza.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Liam vivono un incubo

Nei prossimi episodi della soap, Hope e Liam dovranno affrontare un altro dramma che cambierà per sempre le loro vite. Un personaggio del loro passato sta per tornare con cattive intenzioni. Sui siti americani è emerso un preoccupante retroscena: pare che a Los Angeles potrebbe arrivare Reese, il medico che strappò la piccola Beth dalle braccia di Hope facendole poi credere che fosse morta. Il dottore infatti uscirà dal carcere dopo aver scontato la sua pena e non è detto che non torni a Los Angeles per vendicarsi di coloro che l'hanno condannato alla prigione, facendogli perdere reputazione e lavoro.

Un'altra ipotesi vede invece il ritorno di Deacon, anch'esso in carcere.

In questo caso, però, il suo arrivo andrebbe a creare problemi alla famiglia Forrester e non a Hope e Liam, estranei alla sua vita. Se Reese dovesse tornare, Beth potrebbe essere di nuovo in pericolo, come è facile intuire.

Sheila rovina Steffy, anticipazioni americane Beautiful

La perfida Carter, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, si è intrufolata di nascosto a casa di Steffy.

Grazie alle ultime anticipazioni americane di Beautiful, ora sappiamo perché. Sheila, venuta a sapere dei problemi di dipendenza da antidolorifici di Steffy, penserà bene di sostituire le sue vitamine con dei potenti farmaci. L'ignara Forrester, giorno dopo giorno, assumerà le pillole e i loro effetti si faranno ben presto sentire.

L'idea malvagia di Sheila è finalizzata a far ricadere Steffy nella dipendenza e dimostrare che non è in grado di accudire i suoi figli. In questo modo, potrà essere lei a prendere il suo posto e allontanarla per sempre da Finnegann. In tutto ciò, la povera Forrester verrà ancora ingannata da Finn che, dopo averle promesso di interrompere qualsiasi rapporto con la madre ritrovata Sheila, persevererà nel vederla di nascosto. Si preannuncia dunque un periodo davvero difficile per Steffy, che si troverà a combattere ancora contro i suoi demoni.