La serie tv di origini turche Love is in the air continua a intrattenere i telespettatori di Canale 5 con le vicende della sua prima stagione che includono tante sorprese, colpi di scena, intrighi e intrecci amorosi. Nel corso della puntata che farà compagnia al pubblico il 27 ottobre 2021 Serkan Bolat (Kerem Bürsin), dopo aver iniziato a intuire che Eda Yildiz (Hande Erçel) potrebbe prendersi gioco di lui (dopo essere stato messo in guardia da Ceren Başar sulla messinscena attuata dalla giovane studentessa per scatenare una sua reazione), vorrà vederci chiaro sulla questione.

L'architetto, visibilmente preoccupato, sarà deciso a scoprire che tipo di rapporto esiste tra Eda e Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu), dopo essersi mostrati abbastanza complici in sua presenza.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 27 ottobre: il signor Ates chiede a Eda di sfilare nella passerella con Deniz

Gli spoiler su ciò che accadrà nell’episodio della Serie TV in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 27 ottobre 2021, a partire dalle 16:55 sino alle 17:35 circa, raccontano che i membri dell’Art Life manifesteranno la loro gioia non appena l’azienda riuscirà ad aggiudicarsi l’appalto per il progetto di ristrutturazione del signor Ates. Quest’ultimo sorprenderà la giovane Eda facendole una proposta di lavoro, visto che le chiederà di sfilare, in compagnia del suo finto fidanzato Deniz, sulla passerella del defilé che organizzerà per celebrare l’evento.

Nel contempo Serkan, dopo aver fatto fatica a nascondere la sua evidente gelosia nei confronti di Yildiz pur non avendo ancora alcun ricordo della loro storia d’amore, si servirà della complicità del suo fidato amico Engin (Anıl İlter) per riuscire a scoprire se effettivamente esiste del tenero tra Eda e Deniz oppure se stanno fingendo di comune accordo.

Serkan coinvolge Deniz nel progetto di ristrutturazione, Engin propone un’attività per alleviare lo stress

Per apprendere se la giovane Yildiz e il suo amico d’infanzia hanno davvero una relazione sentimentale, Bolat coinvolgerà il suo rivale in amore nel progetto di ristrutturazione.

Engin, invece, proporrà a tutti i dipendenti dell’Art Life un’attività di gruppo con l’obiettivo di combattere lo stress.

Per concludere, a sorpresa, il partner di Eda durante la sfilata di moda non sarà Deniz, ma Serkan: cosa succederà tra i due protagonisti assoluti dello sceneggiato? Si assisterà a un nuovo riavvicinamento?