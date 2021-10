Periodo difficile per Belen Rodriguez? Stando a quello che hanno raccontato Biagio D'Anelli e Alessandro Rosica nelle scorse ore, la popolare showgirl starebbe vivendo una profonda crisi di coppia. Da settimane non si avevano notizie dell'argentina e di Antonino Spinalbese ed oggi, venerdì 22 ottobre, trapela l'indiscrezione che li vorrebbe lontanissimi per motivi ancora sconosciuti. Gli esperti di cronaca rosa, però, assicurano che presto emergeranno notizie "scottanti" sui neo genitori, informazioni che potrebbero spiegare il perché di questo presunto allontanamento.

Rumor poco rassicuranti sul privato di Belen

I fan di Belen se lo sono chiesti per giorni come mai non si facesse vedere più accanto al fidanzato Antonino, e forse nelle ultime ore hanno avuto una risposta.

Il post che Alessandro Rosica ha pubblicato su Instagram la sera del 21 ottobre, riguarda proprio la bella Rodriguez e l'uomo col quale ha deciso di mettere su famiglia poco tempo fa.

L'esperto di Gossip, supportato dal collega Biagio D'Anelli, alcune ore fa ha raccontato: "Ultim'ora, fonte ufficiale. Crisi nera tra Belen e Antonino".

"I due sono ufficialmente in crisi e abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità", ha aggiunto il romano che sul web si fa chiamare "investigatore sociale".

L'uomo ha ribadito la notizia che gli è arrivata all'orecchio di recente: la presentatrice di Tu sì que vales starebbe attraversando una profonda crisi sentimentale col parrucchiere Spinalbese, ovvero col padre della piccola Luna Marì.

Il messaggio 'criptico' di Belen su Instagram

Alessandro Rosica e Biagio D'Anelli ne sono certi: Belen e Antonino non starebbero vivendo un periodo felice, anzi sarebbero stati colpiti dalla prima vera crisi di coppia da quando si sono conosciuti ed innamorati.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ad alimentare questa che per ora è solamente una chiacchiera, è il silenzio social che è calato nelle ultime settimane tra i genitori di Luna Marì. Dopo aver abituato i fan a continui scambi di dediche romantiche, la showgirl e il parrucchiere hanno smesso di farlo di punto in bianco, come se tra loro fosse successo qualcosa che li ha improvvisamente raffreddati.

A pochi minuti di distanza dal post Instagram col quale gli esperti di gossip hanno lanciato l'indiscrezione sul suo privato, la bella Rodriguez ha pubblicato una storia che potrebbe essere collegata a questa situazione.

"Usa l'amore come un ponte. Buonanotte", ha scritto l'argentina nella sua lingua madre senza dare troppe spiegazioni sulle finalità che aveva questo suo criptico messaggio.

Nuvole nere tra Belen e Spinalbese

L'indiscrezione che hanno lanciato Rosica e D'Anelli nelle scorse ore, non è ancora stata confermata ma neppure smentita dai diretti interessati: Belen e Antonino, infatti, per ora stanno rimanendo in silenzio sul gossip che li vorrebbe forse irrimediabilmente distanti a pochi mesi dalla nascita della loro bambina.

Era lo scorso luglio, infatti, quando i due diventavano genitori della piccola Luna Marì, la creatura che tanto hanno cercato e voluto subito dopo essersi conosciuti ed innamorati.

La presentatrice di Canale 5 ha realizzato il sogno di dare una sorellina a Santiago, il bimbo frutto dell'amore con Stefano De Martino. Intervistata poco tempo dopo il parto, la soubrette ha raccontato di vivere un periodo di estrema felicità e di aver raggiunto un perfetto equilibrio personale soprattutto dopo essersi imbattuta per caso nel giovane Spinalbese.

Oggi, a poco più di un anno dal loro colpo di fulmine, Belen e Antonino sarebbero in crisi per motivi che ancora non sono stati rivelati.