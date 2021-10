Secondo alcune indiscrezioni che ormai circolano sul web da tre giorni ci sarebbe aria di crisi fra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese.

Le voci di una crisi tra i due, che quattro mesi fa sono diventati genitori della piccola Luna Marie, sono sempre più insistenti nelle ultime 72 ore. I due diretti interessati per il momento non hanno smentito né confermato, resta il fatto che non compaiono insieme sui social da ormai alcune settimane.

Deianira, Rosica e D'Anelli parlano della presunta crisi fra Belen e Antonino

Anche alcuni esperti di Gossip nelle scorse ore hanno parlato di questa presunta crisi.

In particolare Deianira Marzano sul suo profilo Instagram ha postato una Stories (poi cancellata dopo pochi minuti) nella quale si leggeva si leggeva: “Fonti certe dicono che Belen non vuole vedere Antonio neanche in cartolina. Sono circa tre settimane che sembrerebbe non ci siano contatti. Tant’è che è subentrata la nonna con il suo aiuto“. Anche se tale Stories è stata poi rimossa e sostituita.

Alessandro Rosica ha invece scritto esplicitamente: “Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto”.

Sul tema si è espresso anche Biagio D’Anelli, affermando: “Belen e Antonino sono in crisi.

Abbiamo appena ricevuto segnalazioni sconcertanti“.

Belen passa il sabato sera col figlio Santiago

Intanto sabato 23 ottobre Belen Rodriguez ha passato la serata con il figlio maggiore Santiago: "Il mio sabato con te", ha scritto a corredo della foto, nella quale ha mostrato la mano del bambino.

"Che condizioni eh?", ha scherzato la showgirl argentina, che si è mostrata struccata mentre era sintonizzata sul programma tv Tu si que vales in onda su Canale 5 e da lei condotto.

A corredo di una foto in bianco e nero ha scritto "Fuerte y frágil”, ovvero "forte e fragile".

Agli utenti dei social che hanno chiesto spiegazioni sull'assenza di Antonino Spinalbese non è arrivata alcuna risposta

La storia fra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, parrucchiere classe 1995, si sono conosciuti nell'estate del 2020, grazie a un'amica di lei Patrizia Griffini, ex concorrente del Grande Fratello.

Fra i due è stato amore a prima vista. A distanza di pochi mesi lei era già incinta della piccola Luna Marie, nata lo scorso 12 luglio.