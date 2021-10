Vanessa Scalera torna su Rai 1 con le puntate inedite di Imma Tataranni 2 - Sostituto procuratore, la Serie TV poliziesca che dal 26 ottobre andrà in onda per quattro prime serate. Un ritorno molto atteso dal pubblico, che in questi anni ha atteso con trepidazione la messa in onda delle nuove puntate che hanno consacrato l'attrice come una delle più amate del piccolo schermo. Tanti i successi che hanno costellato la carriera di Vanessa Scalera, che nel suo privato fa coppia fissa da diversi anni con Filippo Gili.

Imma Tataranni 2, ecco chi è la protagonista Vanessa Scalera

Vanessa Scalera è nata a Mesagne, il 5 aprile 1977 ed è una delle attrici più apprezzate del momento, protagonista della seconda stagione di Imma Tataranni.

È proprio questa fiction in onda su Rai 1 che ha fatto sì che Vanessa diventasse la protagonista primaria di una serie destinata al piccolo schermo.

Prima di vestire i panni di Imma Tataranni, però, Scalera aveva partecipato a tante altre fiction Rai e Mediaset, tra cui: Donna Detective 2, Distretto di Polizia, Squadra Antimafia e Ris - Delitti imperfetti.

Tendenzialmente molto timida, Vanessa Scalera da oltre dieci anni è legata sentimentalmente a un collega, trattasi dell'attore Filippo Gili.

Il privato di Vanessa: ecco chi è il suo fidanzato

I due tendono a tenere nascosto il loro privato e ciò è testimoniato anche dall'assenza di scatti di coppia sui loro profili social.

Filippo Gili, come Vanessa, è tra i protagonisti maggiormente in voga del momento: la sua ultima fiction è stata Buongiorno mamma, uno dei successi di questa stagione televisiva di Canale 5, seguita da una media di circa quattro milioni di spettatori.

Vanessa e Filippo non hanno figli e in una recente intervista a Domenica In, la protagonista di Imma Tataranni ha smentito anche le voci legate a un possibile matrimonio con il suo compagno.

Le anticipazioni di Vanessa Scalera sulle nuove puntate di Imma Tataranni 2

Cosa bisogna aspettarsi da queste nuove puntate di Imma Tataranni 2?

In una serie di recenti interviste la protagonista Vanessa Scalera ha ammesso che il suo personaggio continuerà a essere al centro di una intricata situazione dal punto di vista sentimentale.

"I caratteri dei personaggi non cambiano, cambiano le vicende, i nuovi casi gialli con altrettante indagini e la situazione sentimentale di Imma si farà più complessa", ha anticipato Vanessa Scalera.

L'attrice ha poi aggiunto che questa seconda stagione di Imma Tataranni sarà bellissima e sicuramente non deluderà le aspettative degli oltre cinque milioni di spettatori che hanno seguito la prima serie, rendendola uno dei titoli più forti della prima serata Rai.