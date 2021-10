Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Luce dei tuoi occhi, nella sesta e ultima puntata di mercoledì 27 ottobre andrà in onda in prima serata su Canale 5 il finale di stagione. In particolare, in quest'ultimo appuntamento verrà svelato cosa è successo alla piccola Alice, figlia di Emma Conti. Entrando nello specifico della trama, il fratello della protagonista, Roberto Conti confesserà di aver ucciso Luigi e venduto sua nipote, in quanto aveva bisogno di soldi perché pieno di debiti.

Azzurra scapperà via con la piccola Cecilia

Nella sesta ed ultima puntata in onda mercoledì 27 ottobre, Azzurra farà perdere le sue tracce e porterà con sé anche la piccola Cecilia. Intanto, Emma subito sospetterà che questa partenza improvvisa delle due possa essere collegata in qualche modo ad Alice e al suo rapimento di sedici anni fa. Infatti, quando la protagonista interpretata da Anna Valle ha dato alla luce sua figlia, il parto fu molto difficile e ci furono diverse complicazione. A causa di ciò, la ballerina si ritrovò a lottare tra la vita e la morte.

Successivamente, Conti insieme ad Enrico scoprirà che le pratiche di quel giorno in cui ha partorito furono sbrigate proprio da Azzurra.

Proprio per questo motivo, Emma vorrà ritrovarla e fargli altre domande, ma soprattutto scoprire come sono realmente andate le cose quel giorno di sedici anni fa.

Roberto Conti ha ucciso Luigi e ha venduto la piccola Alice

Poco dopo, la polizia continuerà le sue indagini per cercare di scoprire dove è finita Azzurra. Quest'ultima intanto si deciderà ad andare da Emma per raccontargli tutta la verità per filo e per segno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In particolare, la donna spiegherà alla ballerina di aver avuto uno shock nel momento in cui ha scoperto che Roberto era con Luigi nel momento in cui è stato ucciso.

Infatti, dopo lo sviluppo delle indagini, il fratello di Emma non potrà fare altro che confessare di essere stato proprio lui ad aver ucciso Luigi. Inoltre, l'uomo confesserà di essere stato lui a vendere sua nipote Alice in quanto aveva bisogno di soldi perché era pieno di debiti.

Dunque, Roberto dirà di essere il colpevole del terrificante atto che ha rovinato la vita a sua sorella. Tuttavia però non avrà idea di dove sia finita Alice e nessuno sembrerà dare indicazioni al riguardo. La ballerina dopo aver scoperto la verità sarà distrutta e cercherà conforto in Enrico che le garantirà il suo conforto e tutto il suo amore.

Successivamente, la coreografia delle ballerine si rivelerà un grande successo. Emma però quando il teatro si svuoterà resterà da sola a riflettere e gli sembrerà di vedere Alice ovunque. Quindi, la ricerca di sua figlia non sarà finita.