Dayane Mello è attualmente una delle concorrenti del Reality Show trasmesso in Brasile La Fazenda. La showgirl, che in Italia ha partecipato al Grande Fratello Vip 5, ha utilizzato parole d'elogio ed affetto nei confronti di una sua ex compagna d'avventura, Giulia Salemi. La modella ha definito l'italo-persiana come una delle sue amiche più care che sono rimaste in Italia. La brasiliana, dopo aver dichiarato che l'influencer è una grande fashion blog, ha aggiunto che tra loro, nell'avventura vissuta insieme al GF Vip, non scorreva buon sangue. "Oggi siamo grandi amiche e ci amiamo", ha successivamente affermato la showgirl.

Giulia Salemi e Dayane Mello in buoni rapporti

Giulia Salemi e Dayane Mello hanno vissuto un rapporto dentro la casa più spiata d'Italia molto intenso e non sono mancati i contrasti. Ciononostante la brasiliana e la piacentina sono rimaste in buoni rapporti tanto da continuare a supportarsi a distanza come testimoniano le parole utilizzate dalla modella impegnata nel reality La Fazenda all'indirizzo dell'influencer. La modella ha sottolineato la bella amicizia che ha con l'italo-persiana che prosegue anche se sono distanti.

La replica di Giulia Salemi

Di fronte alle frasi di affetto e stima proferite da Dayane Mello nei suoi confronti, Giulia Salemi non è stata in silenzio. L'italo-persiana, dopo aver visto le affermazioni della modella, attraverso il suo account ufficiale Twitter ha commentato scrivendo: '"La mia gattona".

La piacentina non si è fermata qui e, anzi, ha proseguito chiedendo a gran voce di poter proteggere l'ex gieffina in seguito agli abusi scoperti all'interno del reality brasiliano. Salemi ha preteso giustizia nei riguardi della soubrette, scrivendo che si trova abbandonata a se stessa nell'avventura che sta vivendo. Giulia ha chiesto, nei riguardi di Mello, un supporto psicologico e medico.

Gli abusi subiti da Dayane Mello

Dayane Mello è stata una vittima di abusi da parte di Nego do Borel. Il cantante brasiliano è stato allontanato dal reality show La Fazenda successivamente alle numerose accuse che gli sono state rivolte sui social. L'abuso è stata rinvenuto dagli autori del programma per merito di un video che, in seguito, è stato nascosto agli spettatori.

Non è mancato il supporto all'indirizzo dell'ex gieffina che si è fatto sentire da parte dei suoi numerosi fan italiani. Invece, lo staff di Dayane ha deciso di intervenire duramente attraverso un comunicato stampa nel quale è stato evidenziato l'atteggiamento degli autori del reality show brasiliano che non hanno dato importanza al gesto compiuto dal cantante Nego do Borel che si è approfittato della modella ubriaca.