Ritorna l'angolo dedicato ai nuovi episodi della soap opera americana Beautiful con le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 dall'8 al 14 novembre 2021.

Gli spoiler rivelano che nessuno saprà ancora che Katie ha detto a Ridge della manipolazione da parte di Quinn e Shauna. Nel frattempo, proprio il padre di Thomas riceverà una telefonata da Shauna, che gli confesserà tutto quanto, chiedendo anche scusa e confermando tutto il proprio amore nei suoi confronti. Dopo questa telefonata, Ridge non riuscirà a passare sopra alla cosa e cercherà di allontanarla da lui per sempre.

Infine, Donna e Hope Logan saranno in pensiero Brooke.

Prossime puntate, soap opera americana Beautiful: Hope e Donna saranno preoccupate per Brooke

Nelle prossime puntate della soap opera che va in onda negli Stati Uniti d'America, Donna e Hope saranno molto preoccupate per lo stato di salute di Brooke, la quale alla fine riceverà una sorpresa inaspettata proprio da Ridge.

Infatti, il padre di Thomas le farà recapitare dei petali di rosa sulla quale deciderà di ammettere tutto il proprio amore nei suoi confronti. Ridge e Brooke ritorneranno insieme come ai vecchi tempi? Inoltre, Quinn si chiederà sempre di più se il matrimonio con Eric sia realmente finito, visto che lui deciderà di non rispondere più ai messaggi.

Prossimi episodi Beautiful, Carter deciderà di confidare a Zoe della rottura tra Quinn ed Eric

Nei prossimi episodi della soap opera americana Beautiful, Carter parlerà della rottura tra Eric e Quinn e deciderà anche di confidare a Zoe che molto probabilmente potrebbero separarsi definitivamente.

Nel frattempo, Quinn sarà completamente distrutta e sconfitta da questa sua storia d'amore.

Intanto, Liam resterà senza parole e contento del continuo miglioramento da parte di Steffy nella sua riabilitazione.

Spoiler Beautiful: la figlia di Brooke Logan assumerà Zende come capo designer

Gli spoiler di Beautiful rivelano che Hope Logan vorrà assumere Zende come nuovo capo designer per la sua campagna "Hope for the Future", che riguarda l’inclusione e soprattutto l’emancipazione femminile.

Nel frattempo, Wyatt proverà in tutti i modi a convincere Bill a non sentirsi in colpa per aver causato la totale dipendenza degli oppioidi a Steffy. Bill è sempre più convinto che la ragazza non riuscirà mai a riprendersi definitivamente da questa sua dipendenza che la sta facendo peggiorare.