Le prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda nella settimana dall'11 al 15 ottobre su Rai3 saranno ricche di novità, che interesseranno principalmente le coppie formate da Filippo e Serena, da Silvia e Michele e da Clara e Patrizio. Intanto le indagini su ciò che è successo a Susanna andranno avanti.

Inoltre Roberto Ferri inizierà ad avere i primi problemi come genitore di una figlia che sta per diventare adolescente. Mentre Rossella sentirà sempre più attrazione nei confronti di Riccardo.

Un Posto al Sole, puntata 11 ottobre

Nella puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda l'11 ottobre Guido e Mariella saranno sempre più in apprensione per la difficile situazione in cui si trovano Michele e Silvia.

Lo stesso Michele sarà molto indeciso su come comportarsi dopo aver seguito Silvia e dopo aver scoperto la sua relazione con Giancarlo.

La coppia formata da Filippo e Serena sarà ancora più in crisi, anche perché Viviana, con le sue parole riuscirà a scuotere Filippo e a renderlo sempre più confuso.

Pure Clara e Patrizio si troveranno in grande difficoltà: in particolare la donna sarà sempre più esasperata dalle continue tensioni tra Alberto e Patrizio.

Spoiler del 12 ottobre

Nella puntata del 12 ottobre Michele si mostrerà abbastanza risoluto nel voler fronteggiare la crisi con sua moglie. Saviani, infatti, proporrà a Silvia di accompagnarlo nel tour per la presentazione del suo libro.

Intanto Clara inizierà a nutrire dubbi circa la sua relazione con Patrizio, ma il cuoco darà prova di grande maturità.

Anticipazioni del 13 ottobre

Nella puntata in onda su Rai 3 mercoledì 13 ottobre, Ornella riprenderà Riccardo, il quale reagirà in un modo inaspettato. Serena avrà un duro scontro con Viviana e si sfogherà con Filippo.

Inoltre, Silvia sarà molto indecisa se partire per il tour con il marito Michele e quindi se allontanarsi da Giancarlo.

Un Posto al Sole, trama del 14 ottobre

Nell'episodio trasmesso il 14 ottobre Niko sarà sempre più stressato per le condizioni in cui versa Susanna e Renato capirà di essere stato troppo addosso al figlio.

Rossella sarà in forte crisi per l'attrazione che prova per Riccardo e prenderà una decisione improvvisa e inaspettata per tutti.

Intanto Marina comprenderà quanto affetto nutre Roberto per sua figlia Cristina.

Episodio del 15 ottobre

Nella puntata del 15 ottobre, le indagini sull'aggressione di Susanna proseguiranno, ma non porteranno ancora a nulla. Intanto, anche Renato inizierà ad accusare un forte stress per questa situazione.

Alberto riceverà il compenso pattuito da parte di Guido e Mariella per la sua idea di costruire un'area attrezzata per i bambini e riuscirà a trovare un compromesso con Clara: questo appianerà le loro tensioni.

Ferri sarà alle prese con le sue prime difficoltà come genitore di una figlia che sta crescendo e si renderà conto di quanto sia complesso occuparsi di una ragazzina che si avvicina all'adolescenza.