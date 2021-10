Venerdì 15 ottobre, su Canale 5, è stata trasmessa la decima puntata del GF Vip. Al termine della diretta, Clarissa Selassié ha criticato l'atteggiamento delle sorelle Lulù e Jessica. Nel dettaglio, la ragazza ha sostenuto di voler essere divisa dal trio in quanto non riescono più a trovare un accordo sulle nomination.

Lo sfogo della Principessa

Un mese di convivenza "forzata" sta mettendo a dura prova anche legami indissolubili come quello delle sorelle Selassié. Al termine della 10^ puntata del rality show. Clarissa si è scagliata contro le sorelle Jessica e Lulù.

Parlando con Jo Squillo e Ainett Stephens, la ragazza ha confidato di non trovarsi più d'accordo con le sorelle: "Inizio ad avere delle divergenze".

Clarissa ha spiegato che il malcontento è nato dalle nomaintion: lei voleva votare Soleil Sorge mentre Lulù e Jessica hanno optato per Raffaella Fico. La giovane ha sostenuto che le Principesse d'Etiopia devono trovare un concorrente da votare in tre. Dopo un mese di convivenza, però, ognuna ha stretto dei legami diversi con gli altri "vipponi". Clarissa non ha nascosto di avere proposto alle sorelle di mandare in nomination l'influencer italo-americana, ma Lulù e Jessica hanno risposto due di picche. Il motivo? Al contrario di Clarissa, le altre due componenti del trio hanno avuto un chiarimento con Soleil.

La richiesta di Clarissa

Nel corso del suo sfogo, Clarissa Selassié ha attaccato Soleil Sorge: "A me non mi piace proprio". La giovane ha spiegato che Soleil sa benissimo che lei si trova alla prima esperienza televisiva. Dunque, dovrebbe essere più comprensiva nei suoi confronti avendo quasi 10 anni di più. Stando a quanto riferito da Clarissa, però, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne spesso la tratterebbe male: "Non le frega niente".

Inoltre, la sorella di Lulù e Jessica ha fatto sapere che Soleil quando commette un errore non chiede mai scusa. Per colpa di questo atteggiamento, la Principessa ha confidato di avere avuto anche degli attacchi di panico. A tale proposito, Clarissa Selassié ha fatto una richiesta specifica: "Spero il prima possibile che ci dividano".

La ragazza ha ammesso che con Lulù non riesce proprio a trovare un punto d'incontro tanto che quando discutono è convinta di parlare con un muro. Clarissa ha anche spiegato che Soleil ha chiesto scusa solamente a Jessica mentre a lei no: "Mi dispiace ma così non mi piace".

A questo punto non è escluso che la produzione decida di prendere in considerazione la richiesta della "vippona". D'altronde anche alcuni telespettatori hanno chiesto a gran voce la separazione del trio, in quanto pensano che le sorelle siano penalizzate nel giocare come unico concorrente.