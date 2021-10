Dopo un mese di convivenza "forzata" al GF Vip, i "vipponi" cominciano a fare le prime valutazioni e confidenza. Nella giornata di domenica 17 ottobre, Clarissa Selassié ha rivelato ad alcuni coinquilini l'intenzione di abbandonare il Reality Show se lontano dai riflettori accadesse una cosa ben precisa.

La confidenza della Principessa

Poche settimane dopo l'inizio del GF Vip, Alfonso Signorini ha messo al corrente le ragazze di una situazione spinosa riguardante il padre delle sorelle Selassié. Nel dettaglio, l'uomo si trova recluso in una casa circondariale di Lugano per una maxi frode fiscale.

In diretta, le ragazze hanno dichiarato di essere a conoscenza della vicenda giudiziaria del papà. Tuttavia, hanno scelto di accettare lo stesso di entrare nella casa più spiata d'Italia: "Non ci vergogniamo di nostro padre".

Nel pomeriggio di domenica 17 ottobre, Clarissa si è confidata con alcuni compagni d'avventura. Scendendo nel dettaglio, la ragazza ha spiegato di essere pronta ad abbandonare il gioco se lontano dai riflettori accadesse una cosa: "Se mio padre esce dal carcere prendo le valige e me ne vado da qui". Insomma, la più grande delle sorelle Selassié non ci aspetterebbe la fine del programma o un'eventuale eliminazione dal reality show per riabbracciare il suo papà. Non è escluso che anche Jessica e Lulù possano prendere la stessa decisione, di fronte ad una scarcerazione dell'uomo.

La richiesta di Clarissa al GFVip

Nel frattempo, la convivenza h24 sta mettendo a dura prova anche rapporti indissolubili come quello delle sorelle Selassié. Il giorno seguente la decima puntata del GFVip, in onda venerdì 15 ottobre, Clarissa si è sfogata con Jo Squillo e Ainett Stephens. In particolare, la ragazza ha spiegato di non comprendere l'atteggiamento delle sorelle: "Inizio ad avere delle divergenze".

La giovane ha riferito di non andare d'accordo con le sorelle sulle nomination. Stando a quanto riferito da Clarissa, lei venerdì avrebbe voluto nominare Soleil Sorge, ma Jessica e Lulù hanno fatto il nome di Raffaella Fico. Secondo "Clari" la cosa migliore che il GF Vip possa fare è dividerle in tre concorrenti. La Principessa ha sostenuto che non è facile trovare un accordo sulle nomination essendo tre teste pensanti.

Inoltre, dopo un mese di reality show, ognuna di loro ha stretto un rapporto diverso con i vari "vipponi".

A questo punto non è escluso che la produzione del Grande Fratello Vip non dedica di accogliere le richieste di Clarissa Selassié. D'altronde sui social, alcuni telespettatori avevano già chiesto la separazione delle sorelle in modo da votare ognuno per la propria beniamina.