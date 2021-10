Nei giorni scorsi Miriana Trevisan e Nicola Pisu si erano divertiti a stuzzicarsi tra provocazioni e confidenze intime fino a scambiarsi un bacio davanti agli altri inquilini del GF Vip nel cuore della notte. La show girl e il figlio di Patrizia Mirigliani avevano precisato che si era trattato di un momento di goliardia mentre scherzavano con i compagni di avventura. Da quel momento, però, il rapporto si è fatto sempre più intenso con il trentaduenne che ha confidato alla napoletana di essere attratto da lei.

Dall'altra parte anche l'ex ragazza di Non è la Rai non ha manifestato indifferenza nei confronti di Pisu ma ha anche espresso alcuni dubbi legati alle dinamiche del reality: “Sei sicuro che non fai così perché siamo chiusi qui dentro?” - l'interrogativo posto da Miriana a Nicola che l'ha subito tranquillizzata.

“ Provo forti sentimenti per te , non dico che sono innamorato ma potrebbe succedere in futuro” – ha chiosato il trentino con la show girl che ha spiegato che prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip stava frequentando una persona: " Devo chiarire con lui ".

Nicola Pisu si dichiara a Miriana: 'Provo forti sentimenti per te'

Cresce l'intimità tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu al GF Vip con quest'ultimo che ha rotto gli indugi ed ha manifestato i sentimenti ai compagni di avventura dopo aver inizialmente mostrato interesse per Soleil Sorge . Le avance del figlio di Patrizia Mirigliani non hanno lasciato indifferente la quarantottenne che nel chiuso del confessionale ha riferito di sentirsi felice accanto a lui in quanto è una persona senza sovrastrutture.

“Secondo me si tratta di una persona speciale” – ha aggiunto l'ex moglie di Pago precisando che ora vuol comprendere cosa prova realmente il 32enne per lei.

“Mi piacerebbe conoscerlo in un contesto diverso” – ha aggiunto la show girl che successivamente si è confrontato più volte con Nicola sulla questione. “Non è accaduto tutto in poco tempo, che ne sai che ti piaccio davvero?” – ha chiesto Miriana al coinquilino prima di rimarcare la saggezza con la quale espone determinati pensieri.

La show girl: 'Ho una situazione fuori da chiarire'

Miriana Trevisan non ha nascosto le sue perplessità a Nicola Pisu ma nello stesso tempo ha provato a stuzzicarlo per verificare le sue reazioni. “Non sono mai stata a New York , mi ci vuoi portare te?” – ha chiesto la napoletana al trentino. Durante la conversazione la show girl ha rivelato al trentaduenne di aver una situazione fuori da risolvere.

“ Io non ho mai mentito, non so lui e per questo devo chiarire ”. Nicola ha provato immediatamente a rassicurare la 48enne sull'interesse che prova per lei. “Provo dei sentimenti forti per te. Mi piaci tanto ” – ha affermato Pisu prima di dire a Miriana di andare a New York insieme per dieci giorni. “Fidati, mi piaci. Da tempo non provavo certe sensazioni”.