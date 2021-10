Patrizia Mirigliani è intervenuta a Casa Chi, la rubrica del magazine dedicata al Grande Fratello Vip. La patron di Miss Italia ha commentato il percorso del figlio Nicola Pisu all'interno del Reality Show di Canale 5. Patrizia non ha nascosto di essere rimasta delusa dalle affermazioni pronunciate da Katia Ricciarelli. Al contrario, la mamma del 32enne ha speso parole d'affetto per Soleil Sorge.

La stoccata alla cantante lirica

Durante una chiacchierata confidenziale tra "vipponi", Katia Ricciarelli ha commesso una gaffe nei confronti di Nicola Pisu.

Scendendo nel dettaglio, la soprano ha dichiarato di non capire il 32enne quando parla. Tutto questo è avvenuto mentre Nicola era a due passi da lei. Nonostante la frecciatina gratuita, il giovane ha preferito sorvolare per non creare tensioni all'interno della casa del GFVip.

A difendere il figlio, ci ha pensato Patrizia Mirigliani. Intervenuta a Casa Chi, la diretta interessata ha precisato che il 32enne non è né un attore né un macho. Secondo l'ideatrice di Miss Italia, Nicola sta facendo un grande sforzo a mostrarsi h24 sotto i riflettori. A tale proposito, la mamma di Pisu ha confidato che non si aspettava la frase infelice pronunciata da Ricciarelli: "Sono rimasta allibita, perché c'è una pochezza umana".

L'attacco a Manila Nazzaro

A finire nel mirino di Patrizia Mirigliani, anche Manila Nazzaro. Quest'ultima in varie occasioni ha dichiarato di considerare Nicola Pisu come un figlio, perché da quando ha partecipato e vinto il concorso di bellezza ha visto crescere il ragazzo. Durante una chiacchierata con Soleil, però, l'ex Miss Italia, ha invitato la 27enne italo-americana a non prendere Pisu in considerazione come "spalla".

Secondo Manila, Soleil dovrebbe appoggiarsi più ad una donna.

A detta della mamma di Nicola, Nazzaro al GFVip si mostra come la "paladina" solamente per essere notata all'interno del realiy show. Con tono piccato, Mirigliani ha lanciato una stoccata a Manila: "Si è spostata un attimo la corona". Alla stoccata di Patrizia Mirigliani, è arrivata la replica del compagno di Manila Nazzaro.

Su Instagram, Lorenzo Amoruso ha chiosato: "Peccato che certa gente non comprenda neanche la stessa lingua madre".

Il commento su Soleil

Prima di concludere l'intervento a Casa Chi, Patrizia Mirigliani ha commentato il legame instaurato tra Soleil Sorge e il figlio Nicola. Patrizia ha ammesso di essere felice per le attenzioni che l'influencer italo-americana sta dando al 32enne.

Infine, Patrizia Mirigliani ha spiegato che ospiterebbe volentieri l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne a Miss Italia mentre Katia Ricciarelli non sarà mai la benvenuta.