Continua la "soap opera" del GF Vip 6 con protagonisti Manuel e Lulù. Sebbene il ragazzo abbia chiaramente detto di non voler portare avanti la frequentazione con la principessa, quest'ultima non lo accetta e fantastica su un possibile riavvicinamento. Dopo essersi ignorati dopo la puntata, i due "ex" si sono scambiati un abbraccio al risveglio: è bastato questo gesto distensivo a riaccendere le speranze di Lucrezia su una conoscenza che Bortuzzo reputa definitivamente chiusa.

Le speranze della concorrente del GF Vip

Manuel, Alfonso Signorini, le opinioniste Sonia e Adriana, i compagni d'avventura e le sorelle Jessica e Clarissa ci hanno provato a far capire a Lulù che il flirt con Bortuzzo è finito: lui non ne vuole più sapere e intende portare avanti solo un'amicizia.

"Ringrazio tutti per i consigli, ma so cosa ci siamo detti io e lui", ha commentato Selassié prima che il conduttore del GF Vip prendesse la pazienza.

"Le cose devono essere ricambiate. Devi lasciargli la libertà di vivere quest'esperienza come vuole, devi avere rispetto e accettare la cosa con maturità. A lui non interessi, non farti castelli in aria", ha detto il presentatore del reality con tono piuttosto deciso nel corso della puntata dell'11 ottobre.

In diretta la principessa ha detto di aver compreso la situazione, ma nel confessionale non ha nascosto le speranze che nutre in un possibile ritorno di fiamma.

Le parole dopo la puntata del GF Vip

"Provo dei sentimenti molto forti per Manuel, anche se non mi sento innamorata", ha detto Lucrezia nello sfogo post puntata.

Molto più deciso, invece, è stato Bortuzzo, che anche in confessionale ha ribadito la sua volontà di coltivare solo un'amicizia con Lulù. Quando gli è stato chiesto se i problemi passati della ragazza potrebbero fargli cambiare idea sul prosieguo del loro flirt, il ragazzo ha risposto: "Mi dispiace per lei, ma no".

Anche Sophie ha parlato di questa situazione, arrivando ad augurarsi che l'amica prenda finalmente coscienza del fatto che il nuotatore non ricambia il suo interesse, anzi spesso ha usato modi bruschi per cercare di allontanarla in modo definitivo.

Tentativi di approccio nella casa del GF Vip

Al termine della puntata del GF Vip in cui chiunque ha cercato di farle capire che Manuel non la vuole più frequentare, Lulù ha preso le distanze dicendosi pronta a voltare pagina anche nel rispetto di sé stessa e del sentimento che prova.

Stamattina, però, la giovane ha ceduto all'attrazione che ha per Bortuzzo ed è corsa ad abbracciarlo al risveglio.

Il 22enne ha ricambiato il gesto della principessa (anche se si è spostato un paio di volte quando lei ha provato a baciarlo sulla bocca), stringendola un po' e dandole qualche bacino sulla guancia.

I fan che hanno seguito la diretta del reality su Mediaset Extra, hanno commentato che Selassié ha mal interpretato la gentilezza del compagno d'avventura: "Appena uscita dal confessionale, ha parlato col sorriso di Manuel e dell'abbraccio che si sono dati. Ci è ricascata".

"Era tutta allegra e diceva che lui ora è ben disposto verso di lei perché rivedendosi in puntata ha capito di avere esagerato. Finché non uscirà, Manuel non avrà pace", ha commentato un fan del programma su Twitter.

Lucrezia, dunque, sembra non accettare la presa di posizione del ragazzo che le piace, tant'è che arriva al punto di fraintendere un abbraccio amichevole e di pace con un possibile ritorno di fiamma. C'è da precisare, inoltre, che è stata proprio la romana a cercare il contatto con Bortuzzo, il quale ha "scansato" un paio di baci sulle labbra che Lulù ha cercato di dargli nonostante la rottura.