Lulù Selassié (Lucrezia all'anagrafe) e Manuel Bortuzzo hanno avuto un confronto al termine della settima puntata del Grande Fratello Vip. Scendendo nel dettaglio, la più piccola delle sorelle Selassié ha chiesto al 22enne di dormire insieme. Inoltre, ha lamentato di ricevere poche attenzioni dal coinquilino. Stanco delle "lamentele" di Lulù, il nuotatore ha invitato la ragazza a tirare fuori le unghie e affrontare i suoi scheletri.

Lo sfogo della Principessa

Tutto è cominciato al termine della 7^ puntata del Reality Show condotto da Alfonso Signorini.

Lucrezia Selassié voleva dormire con Manuel Bortuzzo, ma quest'ultimo è stato irremovibile: il 22enne ha espresso il desiderio di non cambiare le sue abitudini e dormire con Aldo Montano. A quel punto la più piccola delle sorelle Selassié è scoppiata in lacrime. Lulù ha confidato che vorrebbe più attenzioni da parte del 22enne, ma non vuole sembrare un peso.

La giovane non ha nascosto che vorrebbe sempre la suo fianco Manuel: "Tu rimani fermo, non mi rispondi". Inoltre, Lulù ha fatto notare un altro particolare al coinquilino: "Prima ti davo i baci sul collo, ma tu continuavi a parlare". Sulla base di quanto dichiarato, la gieffina ha riferito di essere troppo stressata nella casa del Grande Fratello Vip, tanto da minacciare l'uscita dal reality show.

La replica del nuotatore

Lulù ha spiegato che la situazione familiare che si è venuta a creare lontano dai riflettori, non la sta affatto aiutando. Per questo motivo vorrebbe più sostegno da parte di Bortuzzo. A tempo stesso, la giovane ha fatto sapere di non volere cercare una "valvola di sfogo". La minore delle sorelle Selassié ha ribadito la voglia di dormire con il 22enne: "Volevo parlarti perché ci tengo tanto a te".

Ne è valsa la pena stare sveglia fino alle 5:30 del mattino.

Dopo avere ascoltato le motivazioni della coinquilina, Manuel ha fornito la sua versione dei fatti. Il diretto interessato ha spiegato che spesso Lulù tende a percepire ogni tipo di "emozione" in maniera negativa.

Inoltre, Bortuzzo ha lasciato intendere che spesso le persone lo vedono come un appiglio. A tale proposito, lo sportivo ha chiosato: "Io se ho un problema me lo risolvo da solo". Sulla base di quanto affermato, il giovane ha invitato la Principessina a risolvere i suoi problemi da sola perchè ne è in grado. Manuel ha cercato di spiegare a Lucrezia che all'interno del Grande Fratello Vip ogni dinamica viene vissuta in modo amplificato. Dunque, Lulù deve avere la forza e il coraggio di risolvere ogni problema senza l'aiuto di un'altra persona. Infine, Manuel Bortuzzo è stato chiaro sulla questione legato al letto: "Questa cosa dobbiamo risolverla". Come segnala un telespettatore della diretta h24, il 22enne alla fine ha dormito con Aldo Montano.